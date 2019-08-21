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Gogoro推ABS新車 宣示電動車性能不輸油車

2019-08-21 19:43經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

Gogoro今(21)日推出S2系列的新車款「Gogoro S2 ABS」，是全台首輛搭載ABS防鎖死系統的125cc等級電動機車，近期燃油車廠配合政府補助，在年初紛紛推出ABS車款，Gogoro不落人後跟進推出ABS車款，似乎在宣示，電動機車對極致性能也能十分講究。

Gogoro電動機車

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