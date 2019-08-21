新北助攻產業觀光轉型 觀光工廠最高補助150萬

2019-08-21 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府推動「新北市產業觀光輔導計畫」，提供境內傳統工廠轉型觀光化，包含軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫自今（21）日起至9月10日止受理申請，最高可獲得150萬元補助。

新北市經發局長何怡明表示，新北市府推動產業觀光化今年已邁入第11年，目前新北市有25家觀光工廠及產業文化館，宏洲磁磚觀光工廠在去年獲評為國際亮點觀光工廠，另外共計四家觀光工廠獲評優良觀光工廠，轉型成觀光工廠的企業平均有2-3成業績成長，這也是近年傳統產業熱衷轉型觀光化的主因之一。

此外，新北市表示，為鼓勵企業轉型，新北市是全國第一個推出全方位的轉型輔導服務，除了安排專業經營輔導團隊提供主題企劃、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規劃外，更積極搭配硬體補助及整合跨局處資源聯合行銷，以團體戰方式帶領觀光工廠進攻休閒旅遊市場。

新北市經發局補充，歷年傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，除可保存產業價值，品牌知名度與營業額平均至少能提升20％以上！今年度轉型輔導自8月21日起至9月10日止開放申請，只要產業具有教育價值，領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者皆可提出申請，新北市府將立即安排專人協助診斷評估發展條件，遴選通過後還有機會獲得最高150萬元的硬體改造補助，減輕轉型資金壓力。