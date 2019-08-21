親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜車子被裝追蹤器？ 王淺秋：是有疑慮

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

國研院簽合作協議 攜手業者打造智慧機械平台

2019-08-21 18:20中央社 台北21日電

國研院今天與兩家終端應用與場域整合測試廠商簽署合作協議，共同打造智慧機械感測器服務平台，未來將投入感測器元件商品化原型製作與驗證，提高智慧機械競爭優勢。

科技部與國家實驗研究院合作打造的「科技部智慧機械創新館」於今天登場的「台灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）展出，並推出六大亮點，分別為「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」、「智慧網實系統平台架構技術研發與應用驗證」、「單機設備或單元智能控制系統先進技術」、「AQI 氣體感測器服務平台」、「智慧機械感測器服務平台」與「南科智慧製造產業聚落推動」。

其中「智慧機械感測器」與「AQI氣體感測器服務平台」兩項技術是整合國研院儀科中心、半導體中心技術能量，致力提高台灣在智慧機械等關鍵零組件競爭優勢。國研院今天也針對這兩項技術，與「東台精機股份有限公司」及「巨晶實業有限公司」兩家應用與場域整合測試廠商，簽署合作協議，國研院提供技術、兩家業者提供實證測試平台，協助感測器介面鏈結並制訂商業規格。

國研院指出，東台精機專長於大型工具機開發及應用，近期更走向智慧化製造系統的研發，盼與東台精機的合作，能促成自主研發感測器橋接在地化應用；巨晶實業專精於工業氣體偵測系統、室內空氣品質監測系統、預警監測設備及監控設備研發，希望藉由實際場域長時間耐候與穩定性測試，完成氣體感測器研發的最後一哩路。

智慧機械感測器機器人

相關新聞

靠齒輪「賺」了18年！他從縫紉機做到機器人心臟

2019-08-21 14:55

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:49

隆中進軍博弈遊戲 砸5.2億收購維度資訊

2019-08-21 14:37

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止KTV雙雄合併

2019-08-21 14:37

增加台商回流誘因 柯拔希再籲新台幣貶到33元

2019-08-21 14:24

寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45

陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02

管理一點靈／行銷要公平

2019-08-21 01:29

杜老爺聯名冰品 打限量牌

2019-08-21 01:01

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

文策院揪伴拍片 攻OTT

2019-08-21 01:01

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

陸客紅利效應／旅行收支Q2創新高 Q4恐變調

2019-08-21 00:39

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

上班卒仔 照子放亮／實現創意

2019-08-20 23:14

創新思維／法拉利超跑 科技美學極致表現

2019-08-20 23:14

憲生說法／打破傳統

2019-08-20 23:14

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船

2019-08-20 14:35

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

大陸貨品來台洗產地 大增

2019-08-20 23:43

聯發科攻5G 打入華為鏈

2019-08-20 23:30

未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止

2019-08-21 13:32

台灣跨縣市工作人口有多少？這些城市「外漂族」最普遍

2019-08-21 16:07

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

16家銀行搶試辦雙語分行 金管會當裁判

2019-08-20 19:43

Note 10預購爆量 三星鏈振奮

2019-08-20 23:30

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

財經觀點／台商在陸關廠 賣地賣股挑戰大

2019-08-21 00:30

外銷訂單連九黑 減幅收斂

2019-08-20 23:35

鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈

2019-08-21 08:45

陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31

公平會打槍錢櫃好樂迪結合案 三大原因曝光

2019-08-21 13:59

聘僱工讀生 留意報稅三要點

2019-08-21 00:27

MIC洗成MIT 我查獲陸貨洗產地 已開罰4件

2019-08-21 00:09

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％

2019-08-20 23:28

群創攻新技術 下周秀成果

2019-08-20 23:30

從勞工薪水扣退休金 違法

2019-08-21 00:28

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17

三類贈與稅案件 不能跨區服務

2019-08-21 00:28

增加台商回流誘因 柯拔希再籲新台幣貶到33元

2019-08-21 14:24

財經相對論／創業家兄弟 把失敗學變勝經

2019-08-21 01:09

風電區塊開發方式 還在喬

2019-08-20 23:27

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

聯發科供貨華為：5G手機需求大

2019-08-20 23:29

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

財經相對論／電商小巨人...創業家兄弟 感謝爸媽的放任

2019-08-21 01:03

金融帳連九年淨流出 累計13.84兆元、約六年全國稅收

2019-08-20 19:58

所羅門智慧視覺 打響名號

2019-08-21 01:00

規範債券ETF…投信：滔天巨浪的衝擊

2019-08-20 23:22

小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台

2019-08-20 22:42

財經相對論／郭家兄弟40年好默契 必比登+米其林 絕配

2019-08-21 01:02

工業局修法遊戲分級細緻化 輔導級劃分12、15歲二級距

2019-08-21 10:18

用美食、珍奶交朋友 中信金交流日本青年領袖

2019-08-20 23:52

7月外銷訂單連9黑 下半年難轉正

2019-08-21 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top