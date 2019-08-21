國研院簽合作協議 攜手業者打造智慧機械平台

2019-08-21 18:20 中央社 台北21日電



國研院今天與兩家終端應用與場域整合測試廠商簽署合作協議，共同打造智慧機械感測器服務平台，未來將投入感測器元件商品化原型製作與驗證，提高智慧機械競爭優勢。

科技部與國家實驗研究院合作打造的「科技部智慧機械創新館」於今天登場的「台灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）展出，並推出六大亮點，分別為「前瞻智慧型機器人模組開發與系統整合」、「智慧網實系統平台架構技術研發與應用驗證」、「單機設備或單元智能控制系統先進技術」、「AQI 氣體感測器服務平台」、「智慧機械感測器服務平台」與「南科智慧製造產業聚落推動」。

其中「智慧機械感測器」與「AQI氣體感測器服務平台」兩項技術是整合國研院儀科中心、半導體中心技術能量，致力提高台灣在智慧機械等關鍵零組件競爭優勢。國研院今天也針對這兩項技術，與「東台精機股份有限公司」及「巨晶實業有限公司」兩家應用與場域整合測試廠商，簽署合作協議，國研院提供技術、兩家業者提供實證測試平台，協助感測器介面鏈結並制訂商業規格。

國研院指出，東台精機專長於大型工具機開發及應用，近期更走向智慧化製造系統的研發，盼與東台精機的合作，能促成自主研發感測器橋接在地化應用；巨晶實業專精於工業氣體偵測系統、室內空氣品質監測系統、預警監測設備及監控設備研發，希望藉由實際場域長時間耐候與穩定性測試，完成氣體感測器研發的最後一哩路。