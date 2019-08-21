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徐旭東：遠東集團轉型「點金新經濟」

2019-08-21 15:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

遠東集團今（21）日宣布整合旗下鼎鼎聯合行銷 （HAPPY GO）的紅利點數平台、遠東國際商業銀行的跨界行動應用平台、集團零售體系以及消費服務關係企業等通路優勢，共同推出行動支付服務「HAPPY GO Pay」，遠東集團董事長徐旭東親自出席記者會，顯現了集團對轉型「點金新經濟」的重視。

遠東集團以集團綜效再升級、零售服務大整合、數位匯流點成金，以及會員經濟新消費等四大主軸，推出HAPPY GO Pay，訴求是目前市場上唯一從會員卡友服務升級的概念出發，也是唯一可以串接各通路APP的支付平台，並以此迎接點金新經濟時代。

徐旭東指出，今年適逢遠東集團創立70周年，遠東集團也自我期許，不論是產品、服務或是社會公益，遠東集團對於員工、顧客以及社會，都應該要能肩負更多的承諾與責任。

面對競爭與科技的快速變遷，企業也應積極的創新轉型，集結內外部資源才有機會勝出，而HAPPY GO Pay即是結合了HAPPY GO、遠銀及零售體系資源，開始轉型邁向新經濟的第一步。

出席今日記者會的遠東集團高層主管人數相當多，現場包括：HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、遠東商銀董事長侯金英、遠東商銀總經理周添財、遠東百貨總經理徐雪芳、SOGO百貨董事長黃晴雯、Big City巨城購物中心總經理羅仕清、愛買量販營運長莊金龍、city'super遠東都會營運長劉朝雄、遠傳電信總經理井琪、集團綜效暨零售規劃總部執行長李靜芳等集團主管都共同與會。

HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳指出，HAPPY GO Pay將持續強化點金服務與支付功能，並從遠東集團的零售百貨通路為中心出發，藉由在點數、支付、場域的優勢與經驗，並逐步拓展到集團以外的通路，未來的應用場景，將從實體場域、O2O（On-line to off-line）甚至跨境都能進行累點或兌點服務，讓HAPPY GO的點數運用範疇更無遠弗界。

HAPPY GO Pay首波上線將可於遠東百貨、遠東SOGO、Big City遠東巨城購物中心、遠企購物中心、愛買與CitySuper等集團六大通路使用，並攜手包括遠東商銀、花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行、華南銀行、第一銀行等七大銀行，以滿足消費者便利安全的購物需求。

為了慶祝上線，即日起至8月底止特別祭出消費滿額點數最高15倍大回饋，還有天天抽萬點HAPPY GO點數和六大通路的加碼回饋等上線驚喜，只要下載 HAPPY GO、遠東百貨以及Big City巨城購物中心之行動應用程式（App）可立即體驗「HAPPY GO Pay」多元便利的支付服務。

同時，SOGO百貨、愛買量販的新版App支付功能也將陸續上線。

APP遠東集團玉山銀行

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