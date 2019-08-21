東元服務機器人進軍送餐、導覧、保全市場 業績拚破億

相關新聞
寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型2019-08-21 11:45
管理一點靈／行銷要公平2019-08-21 01:29
杜老爺聯名冰品 打限量牌2019-08-21 01:01
金鑛咖啡四優勢 闢新藍海2019-08-21 01:01
文策院揪伴拍片 攻OTT2019-08-21 01:01
進口車大PK 搶推旗艦款2019-08-21 01:01
名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接2019-08-21 00:51
陸客紅利效應／旅行收支Q2創新高 Q4恐變調2019-08-21 00:39
智慧經營／林水永衝業務 站上第一線2019-08-20 23:14
失智照護／長期照護 善用喘息服務2019-08-20 23:14
上班卒仔 照子放亮／實現創意2019-08-20 23:14
創新思維／法拉利超跑 科技美學極致表現2019-08-20 23:14
憲生說法／打破傳統2019-08-20 23:14
誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點2019-08-20 20:18
金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應2019-08-20 19:10
台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船2019-08-20 14:35
信義房屋拚商用市場 祭租店面或商辦送火險保障2019-08-20 13:28
32年日本施舒雅全台首店升級 SOGO忠孝館126坪店新開幕2019-08-20 13:07
力抗不景氣！飯店業大搶婚宴商機2019-08-20 12:23
中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假2019-07-15 00:31
如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步2019-07-10 15:36
人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景2019-06-19 09:36
元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線2018-12-03 00:00
熱門文章
大陸貨品來台洗產地 大增2019-08-20 23:43
獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍2019-08-21 12:26
謝金河憂台灣調薪太猛 另一財經專家留言意外掃到朱立倫2019-08-20 15:16
聯發科攻5G 打入華為鏈2019-08-20 23:30
加薪是門藝術 謝金河：台灣應以文在寅為鑑2019-08-20 15:05
金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應2019-08-20 19:10
景氣降溫不敢花錢？去年每戶家庭消費縮水了2019-08-20 13:32
誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點2019-08-20 20:18
轉單效應沒了？ 7月外銷訂單對美接單衰退1.6％2019-08-20 16:44
16家銀行搶試辦雙語分行 金管會當裁判2019-08-20 19:43
連九黑！7月外銷訂單405.3億美元 年減3％2019-08-20 16:11
分析師：台韓面板廠相爭 Mini LED價成關鍵2019-08-20 14:40
外銷訂單連九黑 減幅收斂2019-08-20 23:35
財經觀點／台商在陸關廠 賣地賣股挑戰大2019-08-21 00:30
陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高2019-08-21 08:02
Note 10預購爆量 三星鏈振奮2019-08-20 23:30
金鑛咖啡四優勢 闢新藍海2019-08-21 01:01
美中貿易戰升溫 陸貨來台洗產地案件大增2019-08-20 19:12
MIC洗成MIT 我查獲陸貨洗產地 已開罰4件2019-08-21 00:09
聘僱工讀生 留意報稅三要點2019-08-21 00:27
債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％2019-08-20 23:28
鴻海威州6代面板廠趕工 明年Q4量產2019-08-20 15:06
學保改政策保險 明年上路2019-08-20 23:26
台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船2019-08-20 14:35
鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈2019-08-21 08:45
群創攻新技術 下周秀成果2019-08-20 23:30
財經相對論／創業家兄弟 把失敗學變勝經2019-08-21 01:09
進口車大PK 搶推旗艦款2019-08-21 01:01
三類贈與稅案件 不能跨區服務2019-08-21 00:28
聯發科供貨華為：5G手機需求大2019-08-20 23:29
從勞工薪水扣退休金 違法2019-08-21 00:28
多家工會指控：勞動部不公 害慘勞工2019-08-20 14:40
陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例2019-08-21 12:31
財經相對論／電商小巨人...創業家兄弟 感謝爸媽的放任2019-08-21 01:03
金融帳連九年淨流出 累計13.84兆元、約六年全國稅收2019-08-20 19:58
群創揪夏普打聯盟團隊戰 建構8K+5G生態圈2019-08-20 15:51
財經相對論／郭家兄弟40年好默契 必比登+米其林 絕配2019-08-21 01:02
所羅門智慧視覺 打響名號2019-08-21 01:00
小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台2019-08-20 22:42
幫子女理財從幾歲開始 多數父母這樣做2019-08-20 15:46
留言