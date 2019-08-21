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東元服務機器人進軍送餐、導覧、保全市場 業績拚破億

2019-08-21 11:53經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元（1504）進軍服務型機器人市場，擴大供應收餐盤、導覽、醫療照顧及保全的商機，法人預估，未來業績破億元可期。 

東元表示，已經成功推出送餐機器人交給摩斯漢堡使用，在2019年自動化大展首度曝光導覽型機器人，除了語音導覽服務更加入影像資訊與語音輔助互動加深參訪者的印象，以及應用的商機。 

東元指出，原本智慧移動平台就擁有光學雷達掃描、建圖、避障、避停等功能，是東元服務機器人的應用可適用於不同領域與競爭優勢 。

東元發表新款服務型機器 人，可以用在導覽市場。 記者張義宮／攝影
東元發表新款服務型機器 人，可以用在導覽市場。 記者張義宮／攝影
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機器人東元摩斯漢堡

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