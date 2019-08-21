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寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

中國大陸觀光客不來慘況已開始出現，國內以陸客團為主的寶得利，8月開始接團情況非常慘淡，已經出現一個月僅200多團，較2015年平均每個月約1,000團的榮景，現在是慘不忍睹，推估9月的情況會更差，目前公司全力轉型，同時也會進行減資及增資的動作，全力嚴防寒冬到來。

寶得利發言人孫武仲指出，大陸開放陸客來台，也讓國內許多行業興盛起來，團客的引導性消費，出現許多受益業者，包含交通、購物、餐飲、住宿及風景區門票，雖然購物站為整體產業結構的下游，對於國內的整體觀光經濟產值也有很大的貢獻，隨著陸客不來，原本因應這些人潮所需的人力，也會因為這些市場的縮減出現很大的改變。

寶得利主要經營業精品、珠寶及接團客等業務，珠寶產品占營收70%、旅遊占30%。寶得利不管是珠寶產品還是旅遊產品都是以外國旅客入境國內旅遊市場為主，而且主力在團客，2015年每個月陸客還有千團的時候，當年度稅後盈餘為5,804萬元，每股稅後純益（EPS）為0.52元。

隨著2016年陸客開始減少後，營運情況就受到衝擊，雖然已經開始著手轉型，也前往馬來西亞布局，然而短期內要面臨龐大的人事成本，轉型效益不會立即顯現情況下，還是出現連續三年虧損，隨著人力精簡下，原本去年虧損已經縮小，然而今年陸客再限縮，寶得利可以預期營收將會再降，業者也大嘆轉型來不及支應陸客掉的速度。

陸客珠寶觀光

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