親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣第一所中學爆減薪爭議 校方哀嚎：私校快活不下去

台大醫護發起快閃！ 穿白袍跨海挺香港醫護同袍

旅宿業配合國旅 推逾8人入住宜蘭民宿三天兩夜房價免費

2019-08-21 11:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

陸客自由行停止簽證，陸客觀光團縮減，響應交通部觀光局刺激國旅，推出36億元秋冬遊補助方案，為響應政府政策，DOMO旅宿集團今（21）日宣布，從9月1日起至12月31日為止，8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。

今日上午10時，觀光局開放系統給旅宿業者登錄參加秋冬遊補助方案，DOMO集團在完成登錄手續後隨即宣布，為了響應觀光局活動，從9月1日起至12月31日為止，凡八位以上旅客於周日至周五期間入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，所有人房價全免，詳細辦法於官網上公布，從即日起開放預訂，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取訂金但不請款，預定與取消皆依照觀光局辦訂的定型化契約規範處理。

DOMO集團為行政院國發基金入資的跨國連鎖旅宿集團，據點遍布日本、馬來西亞、台灣等地，旗下東京新宿車站「DOMO HOTEL」於今年榮獲日本SKYDESIGN建築設計獎，東京大久保的「DOMO CAFE」民宿咖啡館於去年榮獲日本PANASONIC評選為「2018東京必喝五大咖啡」，而位於宜蘭縣員山鄉的「宜蘭DOMO民宿」，也於去年獲選為交通部觀光局「好客民宿」標章，附近只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點。

宜蘭DOMO民宿，地址：宜蘭縣員山鄉深洲路52號，訂房請洽DOMO民宿官網或臉書

響應政府刺激國旅政策，DOMO旅宿集團今（21）日宣布，從9月1日起至12月31...
響應政府刺激國旅政策，DOMO旅宿集團今（21）日宣布，從9月1日起至12月31日為止，凡八位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。　圖／DOMO旅宿集團提供
分享

民宿觀光東京

相關新聞

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45

管理一點靈／行銷要公平

2019-08-21 01:29

杜老爺聯名冰品 打限量牌

2019-08-21 01:01

文策院揪伴拍片 攻OTT

2019-08-21 01:01

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

陸客紅利效應／旅行收支Q2創新高 Q4恐變調

2019-08-21 00:39

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

上班卒仔 照子放亮／實現創意

2019-08-20 23:14

創新思維／法拉利超跑 科技美學極致表現

2019-08-20 23:14

憲生說法／打破傳統

2019-08-20 23:14

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船

2019-08-20 14:35

信義房屋拚商用市場 祭租店面或商辦送火險保障

2019-08-20 13:28

32年日本施舒雅全台首店升級 SOGO忠孝館126坪店新開幕

2019-08-20 13:07

力抗不景氣！飯店業大搶婚宴商機

2019-08-20 12:23

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞退新制提撥6%退休金 雇主從薪資扣違法嗎？

2019-08-20 13:16

大陸貨品來台洗產地 大增

2019-08-20 23:43

謝金河憂台灣調薪太猛 另一財經專家留言意外掃到朱立倫

2019-08-20 15:16

聯發科攻5G 打入華為鏈

2019-08-20 23:30

加薪是門藝術 謝金河：台灣應以文在寅為鑑

2019-08-20 15:05

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

景氣降溫不敢花錢？去年每戶家庭消費縮水了

2019-08-20 13:32

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

不可不知！參加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-20 13:15

轉單效應沒了？ 7月外銷訂單對美接單衰退1.6％

2019-08-20 16:44

連九黑！7月外銷訂單405.3億美元 年減3％

2019-08-20 16:11

16家銀行搶試辦雙語分行 金管會當裁判

2019-08-20 19:43

外銷訂單連九黑 減幅收斂

2019-08-20 23:35

分析師：台韓面板廠相爭 Mini LED價成關鍵

2019-08-20 14:40

財經觀點／台商在陸關廠 賣地賣股挑戰大

2019-08-21 00:30

Note 10預購爆量 三星鏈振奮

2019-08-20 23:30

美中貿易戰升溫 陸貨來台洗產地案件大增

2019-08-20 19:12

離岸風電第三階段區塊開發規則 公布時程恐生變？

2019-08-20 13:12

陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02

藍委質疑盧天麟身兼4職 亞航：只領一份薪水

2019-08-20 12:04

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

鴻海威州6代面板廠趕工 明年Q4量產

2019-08-20 15:06

MIC洗成MIT 我查獲陸貨洗產地 已開罰4件

2019-08-21 00:09

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％

2019-08-20 23:28

聘僱工讀生 留意報稅三要點

2019-08-21 00:27

群創攻新技術 下周秀成果

2019-08-20 23:30

台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船

2019-08-20 14:35

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

財經相對論／創業家兄弟 把失敗學變勝經

2019-08-21 01:09

聯發科供貨華為：5G手機需求大

2019-08-20 23:29

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

金融帳連九年淨流出 累計13.84兆元、約六年全國稅收

2019-08-20 19:58

多家工會指控：勞動部不公 害慘勞工

2019-08-20 14:40

群創揪夏普打聯盟團隊戰 建構8K+5G生態圈

2019-08-20 15:51

財經相對論／電商小巨人...創業家兄弟 感謝爸媽的放任

2019-08-21 01:03

三類贈與稅案件 不能跨區服務

2019-08-21 00:28

小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台

2019-08-20 22:42

鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈

2019-08-21 08:45

所羅門智慧視覺 打響名號

2019-08-21 01:00

財經相對論／郭家兄弟40年好默契 必比登+米其林 絕配

2019-08-21 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top