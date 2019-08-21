旅宿業配合國旅 推逾8人入住宜蘭民宿三天兩夜房價免費

2019-08-21 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



陸客自由行停止簽證，陸客觀光團縮減，響應交通部觀光局刺激國旅，推出36億元秋冬遊補助方案，為響應政府政策，DOMO旅宿集團今（21）日宣布，從9月1日起至12月31日為止，8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。

今日上午10時，觀光局開放系統給旅宿業者登錄參加秋冬遊補助方案，DOMO集團在完成登錄手續後隨即宣布，為了響應觀光局活動，從9月1日起至12月31日為止，凡八位以上旅客於周日至周五期間入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，所有人房價全免，詳細辦法於官網上公布，從即日起開放預訂，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取訂金但不請款，預定與取消皆依照觀光局辦訂的定型化契約規範處理。

DOMO集團為行政院國發基金入資的跨國連鎖旅宿集團，據點遍布日本、馬來西亞、台灣等地，旗下東京新宿車站「DOMO HOTEL」於今年榮獲日本SKYDESIGN建築設計獎，東京大久保的「DOMO CAFE」民宿咖啡館於去年榮獲日本PANASONIC評選為「2018東京必喝五大咖啡」，而位於宜蘭縣員山鄉的「宜蘭DOMO民宿」，也於去年獲選為交通部觀光局「好客民宿」標章，附近只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點。