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不畏女裝大蕭條 英利生集團逆勢一口氣開7家店

2019-08-21 10:21經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

不畏國產女裝大蕭條，英利生集團旗下台灣原創女裝品牌rather今（21）日宣布Q3、Q4將於全台展開實體店拓展大計，逆勢操作，除了北市和新北門市外，rather也將進軍新竹、台南，七家店點將於近期陸續開幕。

rather 品牌創立於2018年11月，在品牌即將滿周年之際，計畫於2019年第3及第4季度陸續開啟超過7家門市店點，目前確認將開設店點包括一家複合店獨立門市、入駐全台四家百貨門店，以及超過兩家以上快閃店。

同時，rather也將兼顧電商經營，而在實體店面，rather則將 開創「體驗式」消費，嘗試讓線下實體店空間不僅限於服飾採購，集結時裝、配件、飲品、讀物、藝術等五感元素，希望為都會女性在這片喧囂的城市中，打造一座靜謐的時尚基地。

英利生集團表示，rather將於9月展開一系列店點開幕包括台北市永康店、進駐新竹遠東SOGO巨城店，並同步於新光信義新天地A11展開為期一個月及誠品松菸為期兩個月的快閃店，10月則將於板橋大遠百及台南南紡夢時代開幕。

rather女裝的設計以「簡單不費力美學」為主軸，訴求衣著也是一種生活態度的體現，有質感且具設計感的衣著，可因應多元場合與生活情境，穿搭創意多變的系列女裝，讓女性能簡單不費力，穿得有深度、美的有個性。

英利生集團旗下台灣原創女裝品牌rather今（21）日宣布Q3、Q4將於全台展開...
英利生集團旗下台灣原創女裝品牌rather今（21）日宣布Q3、Q4將於全台展開實體店拓展大計，逆勢操作，除了北市和新北門市外，rather也將進軍新竹、台南，七家店點將於近期陸續開幕。 圖／英利生集團提供
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