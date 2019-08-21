陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



陸客台北遊，喜到國父紀念館前擺出借位抓取台北101的姿勢，陸客遊客限縮後，北市府專案小組應變。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 今年第2季海外來台旅客大幅增加，加上來台旅客消費金額明顯成長，促使國際收支經常帳下的旅行收入增至39.6億美元，創下歷年單季新高紀錄。

央行引述觀光局資料顯示，今年第2季，全體海外旅客來台較去年同季成長19%，每人每日消費金額也較去年同季大增一成。

央行指出，今年第2季，海外旅客來台旅遊非常踴躍，其中，陸客大幅成長了44.2%、港澳增加 20.4%、日客成長14.5%、韓國增加10.5%。

不只如此，東協國家裡，印尼、菲律賓與泰國均有兩位數以上增長，分別為10.9%、11.5%和32%。

在歐美部分，加拿大成長15%、歐洲增長13.3%，紐、澳也上漲超過30%。

目前為止，來台旅客最多的前三名，依序為大陸，占比高達28.8%，以及港澳、日本，占比均為15.4%。

在每人每日消費金額部分，以2018年全年而言，全體旅客平均191.7美元，日客則是219.35美元，陸客也有211.68美元，較平均值高出一成以上。

央行官員表示，第2季旅行收入之所以刷新歷史新高紀錄，主要是來台旅客人次大幅成長，且這些旅客來台的花費也同步增加。

不過，大陸從8月1日起全面停止陸客來台自由行，9月起可能再縮減陸客團來台配額，恐將對我國旅行收入造成巨大衝擊。

對此，央行官員表示，大陸限縮旅客來台，確實會反映在旅行收入減少上，第4季可能會較為明顯，不過，政府已祭出鼓勵國內旅遊的補助措施，以減緩陸客暫緩來台，對觀光產業可能造成的衝擊。