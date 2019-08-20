誠品生活確定離開上海中心 將持續覓點

2019-08-20 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



誠品生活（2926）與上海中心進行仲裁，今（20）日有了最終結果，誠品生活公告，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行，這是否意味著誠品不會獲得任何賠償，誠品不願表示意見；但公司後續將就此仲裁結果「衍生之未結事宜」進行研擬，以維權益，換句話說，誠品有可能再進行仲裁。

誠品生活公告，誠品生活及子公司誠品生活上海，與上海中心分別簽有上海中心大廈預租意向書及預租合同，因上海中心拒不履約，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行，誠品生活後續將就此仲裁結果衍生之未結事宜進行研擬，以維權益。

針對投入之資產，誠品生活上海於2016至2018年間曾提列相關減損損失，據了解，損失約新台幣5,000多萬元，因此今年度尚無重大財務損失。

誠品生活上海中心店最初預定2015年開幕，後來時間不斷延宕，誠品生活董事長吳旻潔在今年股東會後提到，因為先前都懸而未決，上海中心店房東已提出法律仲裁，將會需要仲裁委員，才能知道去留和賠償；然而，中國大陸書店「朵雲書院」已在日前進駐誠品的位置，並已開幕，這也早就顯示誠品在上海中心已經出局。

不過，即使如此，吳旻潔當時也曾表示，上海是誠品不能缺席的城市，若要再開店，需要時間醞釀，已有兩個重要地產開發商正與誠品洽談，北京、成都、西安和武漢等城市都正調研中。

誠品生活未來海外通路傾向採取委管模式，誠品負責品牌招商和店型規劃，依照該店營收比例，收取品牌授權和委管費用，資本投入低，雖營收增加速度不快，但對毛利有保障，亦能增加品牌力。誠品生活今日股價收121.5元，下跌1元。