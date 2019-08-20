親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

誠品生活確定離開上海中心 將持續覓點

2019-08-20 20:49經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

誠品生活（2926）與上海中心進行仲裁，今（20）日有了最終結果，誠品生活公告，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行，這是否意味著誠品不會獲得任何賠償，誠品不願表示意見；但公司後續將就此仲裁結果「衍生之未結事宜」進行研擬，以維權益，換句話說，誠品有可能再進行仲裁。

誠品生活公告，誠品生活及子公司誠品生活上海，與上海中心分別簽有上海中心大廈預租意向書及預租合同，因上海中心拒不履約，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行，誠品生活後續將就此仲裁結果衍生之未結事宜進行研擬，以維權益。

針對投入之資產，誠品生活上海於2016至2018年間曾提列相關減損損失，據了解，損失約新台幣5,000多萬元，因此今年度尚無重大財務損失。

誠品生活上海中心店最初預定2015年開幕，後來時間不斷延宕，誠品生活董事長吳旻潔在今年股東會後提到，因為先前都懸而未決，上海中心店房東已提出法律仲裁，將會需要仲裁委員，才能知道去留和賠償；然而，中國大陸書店「朵雲書院」已在日前進駐誠品的位置，並已開幕，這也早就顯示誠品在上海中心已經出局。

不過，即使如此，吳旻潔當時也曾表示，上海是誠品不能缺席的城市，若要再開店，需要時間醞釀，已有兩個重要地產開發商正與誠品洽談，北京、成都、西安和武漢等城市都正調研中。

誠品生活未來海外通路傾向採取委管模式，誠品負責品牌招商和店型規劃，依照該店營收比例，收取品牌授權和委管費用，資本投入低，雖營收增加速度不快，但對毛利有保障，亦能增加品牌力。誠品生活今日股價收121.5元，下跌1元。

上海營收

相關新聞

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船

2019-08-20 14:35

信義房屋拚商用市場 祭租店面或商辦送火險保障

2019-08-20 13:28

32年日本施舒雅全台首店升級 SOGO忠孝館126坪店新開幕

2019-08-20 13:07

力抗不景氣！飯店業大搶婚宴商機

2019-08-20 12:23

堅定談話一槌定音 中鋼：Q4鋼價將開平高盤

2019-08-20 00:50

中鋼用大數據決策盤價 創造雙贏

2019-08-20 00:49

機器人智動化展 規模創高

2019-08-20 00:47

兩岸機械交流會 四大亮點

2019-08-20 00:46

通路搶中秋大餅 各出奇招

2019-08-19 23:09

小七個人化包裝版糕點 炒平日買氣

2019-08-19 23:05

趨勢贏家／吳正邦 把農產品變精品

2019-08-19 22:51

職場修煉室／放下專業驕傲 智者也會犯錯

2019-08-19 22:50

行銷線上／腦中的購物方程式

2019-08-19 22:50

商業興觀點／行動支付 搶攻便利商機

2019-08-19 22:50

台船潛舉式終極貨船 躍上國家地理頻道

2019-08-19 20:54

國泰航空宣布 吳潔文出任香港快運行政總裁

2019-08-19 20:29

陸客不來！陸籍航空開始減班、縮小機型

2019-08-19 18:46

寶成蔡佩君愛小孩 催生裕元種子書坊

2019-08-19 17:39

SMATXSMART 台灣智慧移動產業協會成⽴

2019-08-19 16:44

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞退新制提撥6%退休金 雇主從薪資扣違法嗎？

2019-08-20 13:16

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39

鴻海美威州6代面板廠 進行建築物垂直豎杆作業

2019-08-20 10:30

堅定談話一槌定音 中鋼：Q4鋼價將開平高盤

2019-08-20 00:50

政院衝刺太陽光電 瞄準工業區

2019-08-20 01:21

謝金河憂台灣調薪太猛 另一財經專家留言意外掃到朱立倫

2019-08-20 15:16

加薪是門藝術 謝金河：台灣應以文在寅為鑑

2019-08-20 15:05

債券ETF規模衝兆元 觸動警鈴

2019-08-19 23:55

花蓮門諾醫院創辦人去世 郭台銘：感謝您對台灣付出

2019-08-20 10:47

新Apple Watch有影 台廠樂

2019-08-19 23:34

誰繳土增稅 要看移轉類型

2019-08-19 23:12

工業區容積獎勵 擬大幅加碼

2019-08-20 00:10

一顆蘋果救台股...高度仰賴蘋單 台廠能抗震？

2019-08-20 00:27

名家觀點／川普濫用三大渠道優勢 恐遭反噬

2019-08-20 00:23

景氣降溫不敢花錢？去年每戶家庭消費縮水了

2019-08-20 13:32

企業發債潮 今年衝3,000億

2019-08-19 23:56

5G專網釋出 衝擊拍賣價格

2019-08-19 23:12

紅色穿戴鏈 步步進逼台廠

2019-08-19 23:35

智慧顯示展 Micro LED點亮商機

2019-08-19 23:08

金管會請喝咖啡 聚焦四議題

2019-08-19 23:54

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

公銀衝卡量 叩關500萬張

2019-08-19 23:48

連九黑！7月外銷訂單405.3億美元 年減3％

2019-08-20 16:11

蘋果發表會倒數 台供應鏈注動能

2019-08-19 23:36

不可不知！參加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-20 13:15

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

轉單效應沒了？ 7月外銷訂單對美接單衰退1.6％

2019-08-20 16:44

藍委質疑盧天麟身兼4職 亞航：只領一份薪水

2019-08-20 12:04

推動綠能…容積獎勵 企業最高可獲5%

2019-08-20 01:21

離岸風電第三階段區塊開發規則 公布時程恐生變？

2019-08-20 13:12

高雄銀總座 陳長義接任

2019-08-19 23:52

碳權交易 業者籲加速推動

2019-08-20 01:20

機器人智動化展 規模創高

2019-08-20 00:47

中鋼用大數據決策盤價 創造雙贏

2019-08-20 00:49

分析師：台韓面板廠相爭 Mini LED價成關鍵

2019-08-20 14:40

業者：債券ETF新舊商品管制不公

2019-08-19 23:53

職場修煉室／放下專業驕傲 智者也會犯錯

2019-08-19 22:50

鴻海威州6代面板廠趕工 明年Q4量產

2019-08-20 15:06

友達、群創拚研發 拿下四獎

2019-08-19 23:07

元大銀行家庭會員制度 創造家庭財富最大價值

2019-08-20 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top