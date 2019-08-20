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金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

金鑛咖啡宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，走出品...
金鑛咖啡宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，走出品牌的新藍海。 圖／金鑛咖啡提供
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知名連鎖店「金鑛咖啡」今年初傳出台北首店「忠孝門市」不敵80萬月租收攤，今（20）日金鑛咖啡宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，走出品牌的新藍海。

2000年，金鑛咖啡從高雄發跡，將咖啡的香醇從高價享受帶入平價生活，同時，金鑛咖啡也擁有業界獨一無二的品管迴圈，透過咖啡師、品管師、烘焙師的金三角組合，讓咖啡從種子到杯子的品管都滴水不漏。

金鑛咖啡指出，在人員品質上，也經過嚴格的篩選與考驗，金鑛擁有30張以上世界咖啡協會的證照，有2名證照講師、具備國際考官資格，同時透過多樣測試評估，以確保咖啡豆的品質無虞。在2018年11月，金鑛咖啡的咖啡豆挑戰Specialty Coffee Association（SCA）世界金品咖啡協會的COFFEE REVIEW，獲評92分的高分，也證明金鑛咖啡在烘豆技術上的實力。

此外，金鑛咖啡並指出，目前政府規範雖未將咖啡烘焙業納入食品廠規範中，但金鑛咖啡對於食品安全的要求非常謹慎，從採購至生產流程層層把關，並於今年6月成功通過業界最嚴格的SGS檢驗認可，獲得ISO22000認證，打造「安心」咖啡。

同時，未來金鑛咖啡也會將咖啡的製程用更理性、數據化的方式進行管理，以獨特的品管系統將舌尖上的風味及鼻腔裡的香氣量化，並回饋至數據化的烘焙曲線。搭配風選、電眼篩選設備，有效降低咖啡生豆中的雜質及次品瑕疵率。

金鑛咖啡食品安全

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