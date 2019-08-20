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鳳飛飛66歲冥誕 桃捷限時抽《流水年華》一日票組

2019-08-20 14:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

8月20日是「永遠的帽子歌后－鳳飛飛」66歲冥誕，為了祝福鳳姐生日快樂，桃捷公司今（20）日限時舉辦「祝鳳姐生日快樂 抽限量流水年華一日票典藏款」活動（活動網頁https://bit.ly/30jWjJr），活動一推出就讓鳳迷為之瘋狂，桃園大眾捷運Taoyuan Metro粉絲團按讚、留言、分享人數不斷攀升。鳳迷們搶在鳳飛飛生日這天，透過抽獎活動寫下對鳳姐滿滿的生日祝福。

逝世七年的鳳飛飛，她的美好歌聲始終留在鳳迷心中，經典歌曲更在世上永久傳唱。桃捷公司8月1日起限量發行《流水年華一日票典藏款》，隨票附贈「一千個想念飛飛明信片」以及「鳳飛飛經典帽子磁鐵」，一開賣鳳迷立刻集結搶購。

其中「一千個想念飛飛明信片」更是讓鳳迷愛不釋手，許多鳳迷用文字或是手繪圖案，堆疊出對鳳姐滿滿的祝福和想念，感謝鳳姐用歌聲留給台灣人滿滿的感動與愛。桃捷公司延續這份愛與感動，將把明信片製成列車橫幅海報，打造「想念飛飛專屬列車」，預計於9月20日正式上線。鳳迷們趕緊在8月31日前，至桃捷沿線車站搶購《流水年華一日票典藏款》，收藏、綿延對鳳飛飛的想念。

為了紀念台灣人心中「永遠的帽子歌后-鳳飛飛」，桃捷公司期待與旅人們相逢，特別於A9林口站和A10山鼻站區間，在捷運車廂上播放《流水年華》和《祝你幸福》兩首經典歌曲，讓鳳迷們搭乘桃捷回味鳳飛飛經典歌曲，來趟桃捷沿線輕旅行，旅程中有鳳飛飛歌聲相伴，更增添幾分懷念與感動。

8月20日是「永遠的帽子歌后－鳳飛飛」66歲冥誕，為了祝福鳳姐生日快樂，桃捷公司...
8月20日是「永遠的帽子歌后－鳳飛飛」66歲冥誕，為了祝福鳳姐生日快樂，桃捷公司今（20）日限時舉辦「祝鳳姐生日快樂 抽限量流水年華一日票典藏款」活動（活動網頁https://bit.ly/30jWjJr）。　圖／桃捷公司提供
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