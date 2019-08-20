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阿茲海默症元凶 中研院找到降低「腦火」方法

2019-08-20 11:06經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

大腦神經發炎，是阿茲海默症、亨丁頓舞蹈症等神經退化疾病的重要致病原因，中央研究院聯手醫學團隊，發現抑制關鍵蛋白質「Galectin-3」有助於降「腦火」，減緩神經退化疾病的症狀。

過往文獻指出，許多上述的腦部病變都和神經發炎有關，這些生病或發生創傷的腦中會大量出現Galectin-3，但是，並不清楚此蛋白質在腦中的功能和病理機制。

中研院生醫所特聘研究員陳儀莊及醣科學團隊、林口長庚及台北榮總醫院的醫學團隊最新研究發現，透過抑制微膠細胞（microglia）中的蛋白質 「Galectin-3」，可以有效地降低細胞的發炎反應，減緩神經退化疾病的症狀，延長小鼠壽命。

此次研究團隊以HD做為實驗模型時發現，HD小鼠的微膠細胞會出現大量Galectin-3及破損的溶酶體（lysosomes），並觀察到發炎的微膠細胞內，Galectin-3會結合在破損的溶酶體內膜，干擾細胞清除破損的溶酶體，加劇神經發炎反應。

透過藥物或基因方法抑制Galectin-3，能有效改善細胞清除溶酶體的能力，降低微膠細胞的發炎反應，進而減緩神經退化疾病的病程，並改善HD小鼠的症狀及壽命。

「此研究證實了Galectin-3在神經發炎反應的運作機制。」陳儀莊表示，此次發現不僅可應用於其他神經退化疾病，也是未來製藥能加以應用的新策略。

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