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雙北今年十大熱門購屋路段 這條路房價1字頭入榜

2019-08-20 11:05經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲根據實價資料，統計今年上半年雙北市十大熱門交易路段，台北市以林森北路交易83筆居冠，新北市以中和區景平路116筆最多。北市入榜最便宜路段，房價3字頭，新北市最便宜路段僅1字頭。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，入榜十大熱門交易路段，顯示該路段購屋需求穩定，周邊生活機能完善，不論自住或置產，都是相對優質的區位。

根據永慶統計，今年台北市交易量前十名路段，包括林森北路、民權東路六段、新生北路二段、吳興街、南京東路五段、新生北路三段、康寧路三段、成功路四段、中山北路七段、溫泉路、三民路以及民生東路五段。

其中林森北路以83件奪冠，新生北路和吳興街以62件並列第三，溫泉路和三民路以41件並列第九。

謝志傑表示，林森北路商業機能活絡，餐廳、商店林立，住商混合狀況明顯，生活環境略顯複雜，但因交通便利，加上房價與市中心精華地段相比，相對實惠，以套房來說，總價約500~800萬元左右，即可進駐，入手門檻較低，吸引民眾購屋。

另觀察各熱門交易路段房價，以房價來看，以北投區溫泉路最低，住宅單價每坪37.6萬元，3字頭房價即可購屋，若預算有限，想入住市中心，可選擇新生北路三段、吳興街、林森北路，房價均為5字頭。

新北市今年十大熱門交易路段，中和景平路交易116件居冠，其他包括新莊中正路、中和中正路、新店安祥路、林口文化三路一段、文化二路一段等。

謝志傑指出，景平路沿線現有已通車的中和新蘆線景安站，未來有環狀線中和站、景平站與秀朗橋站通過，待捷運環狀線通車後，連接新店、板橋、新莊等地可節省近一半時間，加上沿線生活機能成熟，吸引民眾進駐。

新北市十大熱門交易路段中，以新店安康地區的安祥路住宅最便宜，平均單價每坪18.9萬元，1字頭就可買到；其次為北大特區的學勤路，均價約每坪28萬元。

資料來源：實價登錄、永慶房屋
資料來源：實價登錄、永慶房屋
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北大特區學勤路 記者游智文／攝影
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資料來源：實價登錄、永慶房屋
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