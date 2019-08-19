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國泰航空宣布 吳潔文出任香港快運行政總裁

2019-08-19 20:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國泰航空今天宣佈，委任吳潔文為香港快運新任行政總裁，即時生效。　圖／國泰航空提供
國泰航空今天宣佈，委任吳潔文為香港快運新任行政總裁，即時生效。　圖／國泰航空提供
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國泰航空今天宣佈，委任吳潔文為香港快運新任行政總裁，即時生效。吳潔文接替已出任國泰航空顧客及商務總裁的林紹波為行政總裁，而林紹波亦同時擔任香港快運主席。

林紹波表示：「在國泰航空完成收購香港快運的過去一個月來，我們與香港快運團隊緊密合作，令過渡安排平穩順暢，同時也制定了務實的轉型計劃，使香港快運的發展更蓬勃壯大。香港快運續以獨立廉航模式營運，此承諾始終不變。」

他指出，確保香港快運的業務方向能持續發展至關重要。吳潔文在收購香港快運及過渡成為國泰航空集團一分子期間與我合作無間，貢獻良多。吳潔文與我將繼續緊密合作，帶領香港快運為我們的同事和乘客創造一個精彩的未來。

國泰航空表示，吳潔文曾於國泰航空工作17年，擁有豐富的航空業管理經驗。她於1999年起於國泰航空集團擔任管理培訓生，並曾在香港，泰國及馬來西亞擔任多項管理要職，包括航務規劃，收益管理和銷售等部門。

吳潔文曾擔任國泰航空的航務規劃總監，主理集團的200多架客機和貨機的航班編排、出發及到達時段、航機調配及利潤管理等等。

吳潔文在銷售和收益管理方面也擁有多年經驗，尤其是負責貨運銷售及市場發展，以及提升整體航線網絡的收益。她亦曾任客運銷售經理，領導香港、澳門及珠三角銷售團隊。

加入香港快運前，吳潔文自2018年7月起出任太古集團業務發展總經理。在此之前，她曾擔任阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司的董事兼總經理，管理太古與阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）的合資公司，主理多樂士（Dulux）在中國內地和香港生產和銷售漆油。

香港國泰
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