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陸客不來！陸籍航空開始減班、縮小機型

2019-08-19 18:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

陸客來台減少對航空業的影響逐漸顯現，多家陸籍航空對部分航線開始減班或縮小機型因應...
陸客來台減少對航空業的影響逐漸顯現，多家陸籍航空對部分航線開始減班或縮小機型因應。　檔案照片
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陸客來台減少對航空業的影響逐漸顯現。多家陸籍航空對部分航線開始減班或縮小機型因應，我華航、長榮則表示目前暫未有影響，會持續且密切觀察市場變化，必要時將進行航班調整，交通部民航局官員今（19）日表示，市場不如預期，航空公司隨時都可以縮小機型，但目前尚未收到業者提出減班申請。

據指出，山東航空日前率先宣布，將於8月24日取消花蓮－濟南、台中－青島兩條包機航線後，中國南方航空（南航）也規劃要縮減台北－哈爾濱、台北－長春的航班，航空業者坦言，確實是因陸客減少而受到影響。

而廈門航空的高雄－泉州航線，在暑假一開始時就增班，在暑假尚未結束前，便決定從本（8）月21日起，由每周三班減回原來的每周兩班，河北航空的台北－石家莊航線，則從8月27日起每周三班減為一班。

兩岸的超級黃金航線台北－上海，載客率都在八成五以上，松山－虹橋航線更是在九成以上，但隨著暑假即將結束與陸客開始縮減，中國三大航－中國南方航空、中國東方航空和中國國際航空，部分班次開始縮小營運的機型，從原本的A330-300改為A321。

陸籍航空業者坦言，陸客減少後，各家航空公司多少都有減少班次和縮小機型，上海算是目前影響最小的航線，但部分航班因旅客量較少，所以改採中型客機飛航，內地二、三線城市則持續視市場狀況調整航班。

國籍航空公司認為，8月1日開始暫停陸客自由行，雖然已申請大通證和入台證的陸客，可於期限內來台旅遊，但在十一假期想要來台旅遊的人，一般會在8、9月才申請證件，結果大陸官方「提前」在8月1日就開始暫停自由行，因此，實際影響搭機人數，預判會從9月開始，若團客也從9月開始減半，影響狀況會更大。

國籍航空業者指出，現在已開始評估陸客可能減少的人數，以預做因應，基本上上海、北京、廣州、深圳等商務客較多的城市影響程度會較小，而以觀光為主的二、三線城市，衝擊則較大。

據了解，國籍航空對於縮減航班有所顧忌，因為業者擔心，一旦砍班，原來取得較好的時間帶，極可能因為減班一段時間後，就無法再申請回來，所以會觀察後續市場變化，不會一下子就減班。

陸客航線航空業
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