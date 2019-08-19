寶成蔡佩君愛小孩 催生裕元種子書坊

2019-08-19 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



寶成集團慶祝成立50週年，旗下裕元教育基金會今（19）日宣布成立「裕元種子書坊」，服務對象為學齡前兒童，將採預約方式，免費提供社會大眾一個溫馨的親子閱讀與學習空間，陪伴學齡前兒童一起長大。

寶成今天選在集團總部大樓一樓舉行「裕元種子書坊」開幕活動，包括寶成集團創辦人蔡其瑞、寶成董事長詹陸銘、裕元教育基金會董事長李義男等人都到場。

寶成集團執行長蔡佩君由於快要生產，並未出席活動。據了解，蔡佩君自從當了媽媽之後，對小孩的教育問題相當重視，也希望為學齡前孩童提供一個陪伴閱讀、成長的空間，因此才催生了裕元種子書坊。

蔡佩君目前第二胎懷的是小公主，預產期將近。蔡佩君三年前第一胎喜獲麟兒，如今第二胎是女兒，恰恰是一個「好」字，集團上下相當開心，今年適逢50周年慶，大家也認為是好兆頭。

「裕元種子書坊」位於台中市台灣大道寶成集團總部大樓旁。種子書坊包含兩個場館，本館設置靜態閱讀空間，並搭配動態的遊具及教具體驗區、閱讀延伸的主題活動，以及節日相關的創作體驗活動。

本館後方的二館則定期布置主題活動展覽，第一場主題展與台灣博物館合作策劃「來say菜市場」，讓小朋友體驗市場購物，同時充實對食材的認識。

裕元教育基金會近年來推動閱讀不遺餘力，持續舉辦多項活動，包括「寶成小學堂」的視訊陪讀、暑期閱讀營、閱讀坊系列活動等，希望藉由這些活動讓喜愛閱讀的種子，在孩子們的心中萌芽、茁壯。

台中今天天氣難得短暫放晴，許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切互動。

李義男說，裕元教育基金會成立已有20年，秉持蔡其瑞的理念，做了許多教育及公益活動，這項志業將會傳承給下一代，不像過去在外面舉辦的活動，種子書坊是長期性且固定式場所域，將提供0到6歲學齡前兒童一處親子安全的閱讀空間。