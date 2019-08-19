親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「吳郭會」喬不定 王金平透露與郭台銘已再度會面

寶成蔡佩君愛小孩 催生裕元種子書坊

2019-08-19 17:39經濟日報 記者宋健生╱即時報導

寶成集團慶祝成立50週年，旗下裕元教育基金會今（19）日宣布成立「裕元種子書坊」，服務對象為學齡前兒童，將採預約方式，免費提供社會大眾一個溫馨的親子閱讀與學習空間，陪伴學齡前兒童一起長大。

寶成今天選在集團總部大樓一樓舉行「裕元種子書坊」開幕活動，包括寶成集團創辦人蔡其瑞、寶成董事長詹陸銘、裕元教育基金會董事長李義男等人都到場。

寶成集團執行長蔡佩君由於快要生產，並未出席活動。據了解，蔡佩君自從當了媽媽之後，對小孩的教育問題相當重視，也希望為學齡前孩童提供一個陪伴閱讀、成長的空間，因此才催生了裕元種子書坊。

蔡佩君目前第二胎懷的是小公主，預產期將近。蔡佩君三年前第一胎喜獲麟兒，如今第二胎是女兒，恰恰是一個「好」字，集團上下相當開心，今年適逢50周年慶，大家也認為是好兆頭。

「裕元種子書坊」位於台中市台灣大道寶成集團總部大樓旁。種子書坊包含兩個場館，本館設置靜態閱讀空間，並搭配動態的遊具及教具體驗區、閱讀延伸的主題活動，以及節日相關的創作體驗活動。

本館後方的二館則定期布置主題活動展覽，第一場主題展與台灣博物館合作策劃「來say菜市場」，讓小朋友體驗市場購物，同時充實對食材的認識。

裕元教育基金會近年來推動閱讀不遺餘力，持續舉辦多項活動，包括「寶成小學堂」的視訊陪讀、暑期閱讀營、閱讀坊系列活動等，希望藉由這些活動讓喜愛閱讀的種子，在孩子們的心中萌芽、茁壯。

台中今天天氣難得短暫放晴，許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切互動。

李義男說，裕元教育基金會成立已有20年，秉持蔡其瑞的理念，做了許多教育及公益活動，這項志業將會傳承給下一代，不像過去在外面舉辦的活動，種子書坊是長期性且固定式場所域，將提供0到6歲學齡前兒童一處親子安全的閱讀空間。

寶成集團慶祝成立50週年，旗下裕元教育基金會今日宣布成立「裕元種子書坊」。記者宋...
寶成集團慶祝成立50週年，旗下裕元教育基金會今日宣布成立「裕元種子書坊」。記者宋健生/攝影
分享
許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切...
許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切互動。記者宋健生/攝影
分享
寶成今天選在集團總部大樓一樓舉行「裕元種子書坊」開幕活動，包括寶成集團創辦人蔡其...
寶成今天選在集團總部大樓一樓舉行「裕元種子書坊」開幕活動，包括寶成集團創辦人蔡其瑞(中)、寶成董事長詹陸銘、裕元教育基金會董事長李義男等人都到場。記者宋健生/攝影
分享
蔡其瑞童心未泯，還拿起玩具刀切切菜，小試身手。記者宋健生/攝影
蔡其瑞童心未泯，還拿起玩具刀切切菜，小試身手。記者宋健生/攝影
分享
許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切...
許久未公開露面的蔡其瑞心情相當好，不但仔細參觀種子書坊的各項設備，還與小朋友親切互動。記者宋健生/攝影
分享

閱讀寶成蔡佩君
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

陸客不來！陸籍航空開始減班、縮小機型

2019-08-19 18:46

SMATXSMART 台灣智慧移動產業協會成⽴

2019-08-19 16:44

房東委託代管業管理 定型化契約9月上路

2019-08-19 13:16

北市府整合全台跨境電商商機 推巡迴說明與洽談會

2019-08-19 11:36

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

企業生日快樂／jpp南進先鋒 闖出一片天

2019-08-19 00:18

企業生日快樂／jpp董座鍾國松用人 信任擺第一

2019-08-19 00:16

企業生日快樂／jpp泰國擴廠 瞄準4.0商機

2019-08-19 00:16

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

造街好手洪啟生 落腳豐原

2019-08-18 23:04

經濟選書／向上管理四祕訣

2019-08-18 22:19

策略行銷／林鑫川…深耕台灣 打造三接銀行

2019-08-18 22:18

點子農場／北埔三意文化聚落 台三線明珠

2019-08-18 22:18

行銷最錢線／內部代理制 提升品牌價值

2019-08-18 22:18

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

新iPhone推祕密武器 台系鏈進補

2019-08-18 23:26

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

科技三雄 搶半導體新商機

2019-08-19 00:09

4大地雷…數位帳戶 銀行不給開

2019-08-19 00:30

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

年金險熱銷 壽險業績有撐

2019-08-18 23:23

鴻海強攻5G 結盟中移動

2019-08-19 00:07

備戰純網銀 數位帳戶高利率搶客

2019-08-19 00:26

新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10

新iPhone支援觸控筆 義隆歡呼

2019-08-18 23:53

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31

宏達電快速填息 毛利率連6季成長

2019-08-19 12:03

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

鴻海搶5G商機 台揚、建漢扮關鍵角色

2019-08-19 00:06

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

台廠加快異質整合布局 甩開大陸對手

2019-08-19 00:08

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

智擎雙喜臨門 營運邁大步

2019-08-18 23:00

移轉生產基地是練肖話？謝金河：現在來檢視卓桐華的話

2019-08-19 15:51

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

群創3新品 明年擬量產

2019-08-19 14:40

台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43

夏普勞資爭議涉結構問題 戴正吳遺憾不排除回僱

2019-08-19 16:19

勞部預告 取消國營事業縮短輪班間隔

2019-08-19 14:40

系統性銀行增提 恐影響股利

2019-08-19 00:27

專家觀點／生技業的新藍海

2019-08-18 23:07

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

友達獲2019「顯示器元件產品技術獎」

2019-08-19 14:11

低調藥學博士 挑智擎大梁

2019-08-18 22:53

經濟解析／華為去美國化勢在必行 這個產業最受惠

2019-08-19 16:48

建經公司不動產信託 列金檢

2019-08-18 23:23

保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

鴻海深耕工業大數據 結合專業機械雲發展經驗

2019-08-19 13:43

兆豐銀總座蔡永義可望延任

2019-08-18 23:22

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top