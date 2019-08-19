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新北優良不動產經紀人選拔 9月10日前申請

2019-08-19 16:04經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市優良不動產經紀人員選拔活動今（19）日起跑，凡領有不動產經紀人證書或不動產經紀營業員證明，任職於新北市合法不動產經紀業連續滿二年以上，且符合其他相關規範，可於9月10日前，向新北市不動產仲介經紀商業同業公會、或新北市不動產代銷經紀商業同業公會提出申請，並由公會向地政局推薦。

新北市地政局說明，申請人除應具備不動產經紀人證書或不動產經紀營業員證明，並職於不動產經紀業達連續兩年，更不得有違反不動產經紀業管理條例相關規定之紀錄，且對於不動產交易安全、促進經紀業健全發展、維護消費者權益或對於相關法規之研究有優異貢獻之經紀人員，得參加評選

新北市政府地政局楊登祺說，評選作業將採兩階段辦理，先由地政局初評，初評合格者，再由新北市不動產經紀人員獎懲委員會以面談方式進行複評，相關活動訊息及獎勵要點可點選地政局網站，或電洽地政局地價科。

新北市政府地政局表示，為提升新北市不動產經紀人員服務品質、樹立優良典範，新北市政府地政局即將展開優良不動產經紀人員評選，以鼓勵於不動產經紀業界有卓越貢獻之從業人員，入選者將於年度績優地政單位暨人員表揚大會上公開接受表揚。

新北市不動產評選
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