寶成集團慶50週年 成立種子書坊推廣閱讀

2019-08-19 16:12 中央社 台中19日電



寶成國際集團為慶祝成立50週年，由所屬裕元教育基金會規畫成立「裕元種子書坊」今天開幕，將免費提供社會大眾親子閱讀空間，盼能培養小朋友閱讀習慣。

寶成集團今天在總部一樓大廳舉辦「裕元種子書坊」開幕活動，寶成集團創辦人蔡其瑞、寶成集團董事長詹陸銘、裕元教育基金會董事長李義男等人都出席開幕活動，許久未公開露面的蔡其瑞更是仔細參觀種子書坊的設備，並與小朋友互動。

詹陸銘表示，種子書坊免費提供社會大眾溫馨的親子閱讀空間，這是由集團很多人努力的成果，服務是寶成重要的核心價值之一，為了服務家鄉，創設了裕元教育基金會，今年適逢寶成集團成立50週年，選擇透過基金會成立種子書坊，傳承教育文化的理念。

李義男指出，裕元教育基金會成立已有20年，秉持蔡其瑞的理念，做了很多教育及公益活動，這項志業將會傳承給下一代，不像過去在外面舉辦的活動，種子書坊是長期性且是固定式場所，將提供0到6歲學齡前小朋友一處親子安全的閱讀空間。

寶成集團表示，種子書坊包含兩個場館，本館設置靜態閱讀空間，並搭配動態的遊具及教具體驗區、閱讀延伸的主題活動與節日相關的創作體驗活動。位於本館後方的二館則定期布置主題活動展覽，第一場主題展與台灣博物館合作策畫「來say菜市場」，讓小朋友體驗市場購物，同時充實對食材的認識。