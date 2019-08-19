房東委託代管業管理 定型化契約9月上路

2019-08-19 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處為建立健全的租屋市場秩序，今（19）日表示已完成規範房東出租房屋後，委託「代管業」管理房屋的法律關係，在「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」草案中，明訂代管業的義務及責任，代為收取租金或押金者，應於代為收取之日起「30日內」交付房東，代為管理押金者，除於租賃關係消滅時，抵充因租賃契約所生的債務外，「不得動支」，亦「不得」再行委託他代管業執行管理業務，預計最快9月上路實施。

消保處簡任秘書陳星宏進一步指出，代管業和二房東是不一樣的法律關係，二房東主要執行的是轉租業務，扮演的是仲介角色，但代管業則是因為房東本身不想收租金，不想做管理，而需要專業管理業者來進行代管。

因此，「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」適用於「房東」及「代管業」之間，管理範圍是指租賃契約中的「私領域居住空間」，尚不包括公寓大廈公共使用空間之管理維護。

陳星宏指出，雙方的「約定管理項目」，包括：收取租金、收取押金、管理押金等，且房東應向代管業說明應負責修繕的項目及範圍，並於簽訂委託管理契約後，以「書面」告知承租人本契約相關事項。

此外，「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」草案中，也明訂房東及代管業得提前終止契約的事由，「房東」得提前終止契約的事由，例如：代管業代收租金或押金，未於30日內交付房東，經催告仍不為交付。而「代管業」得提前終止契約的事由，例如：房東委由代管業為修繕而未償還修繕費用，房東簽訂委託管理契約後，未以「書面」方式告知承租人本契約相關事項的規定等情形。

消保處提醒房東，若有委託代管業管理房屋的需求，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生爭議，侵害自身權益。若遇有契約內容與「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求代管業修改或拒絕簽約，以保障自身權益。

消保處亦呼籲代管業，所提供的租賃住宅委託管理契約書內容應符合「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，倘契約內容與前開規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關將依消保法第56條之1規定處罰，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。