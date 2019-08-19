親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

北市府整合全台跨境電商商機 推巡迴說明與洽談會

2019-08-19 11:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市政府戮力打造全鏈路跨境電子商務產業服務平台，今年服務模式再度升級，特別規劃「台北市跨境電商商機整合計畫」，率先啟動跨境電商專業服務商評鑑，再以服務艦隊模式以「台北為店，台灣為倉」，集結、媒合台灣各地優質供應商，透過與專業服務商合作操作國際跨境電商平台，以加速帶動更多臺灣優質商品貨賣全球。

這項計畫今年共甄選出11家跨境電商專業服務商，在各不同國際市場與經營領域，皆為一時之選，並呈現完整與多元的商業模式，可提供全球電商平台和各區域解決方案。該計畫將巡迴全臺辦理「一起站上全球跨境電商市場」商機整合說明會，其中8月29日台北場以東南亞為主題，9月4日高雄場、9月12日台中場以歐美市場為主題，10月底的台北場則以東亞市場為主題，均由多個專業服務商帶來第一手跨境電商操作觀點與當地市場訊息，將大大省去廠商摸索的時間和降低學習成本，說明會更安排一對一媒合服務，打造屬於廠商拓銷全球方案，快速在全球電商開賣，活動及報名資訊請參考活動網頁

北市產業發展局局長林崇傑表示，這次甄選出的跨境電商專業服務商將與全台各縣市的供應商現場洽談，產業涵蓋廣泛，包括ICT、民生用品、文創、化妝美容、食品及汽機車零配件等，透過合作與協同模式，將可把對的產品透過跨境電商的方法與通道快速銷售、獲取國際商機；同時，專業服務商可藉由與全台多元與優質的貨源搭接，跨越其服務經濟規模，在新型態的外貿模式裡一起攜手、打群架，與來自全球的競爭對手爭取藍海新商機。

想了解更多如何運用跨境電商拓銷市場訊息，可以上「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」網站，或來電洽詢楊小姐（02）25813521轉分機613，或是鎖定北市產業局官網FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」查詢。

跨境電商東南亞電子商務
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

企業生日快樂／jpp南進先鋒 闖出一片天

2019-08-19 00:18

企業生日快樂／jpp董座鍾國松用人 信任擺第一

2019-08-19 00:16

企業生日快樂／jpp泰國擴廠 瞄準4.0商機

2019-08-19 00:16

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

造街好手洪啟生 落腳豐原

2019-08-18 23:04

經濟選書／向上管理四祕訣

2019-08-18 22:19

策略行銷／林鑫川…深耕台灣 打造三接銀行

2019-08-18 22:18

點子農場／北埔三意文化聚落 台三線明珠

2019-08-18 22:18

行銷最錢線／內部代理制 提升品牌價值

2019-08-18 22:18

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

詹宏志戰蝦皮 露了世界盃身手

2019-08-18 13:43

獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41

新iPhone推祕密武器 台系鏈進補

2019-08-18 23:26

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

三陽 打造電動機車一條龍

2019-08-18 23:18

科技三雄 搶半導體新商機

2019-08-19 00:09

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

4大地雷…數位帳戶 銀行不給開

2019-08-19 00:30

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

新iPhone傳支援觸控筆 供應鏈有望吃補

2019-08-18 19:10

身心障礙者免牌照稅優惠 免自行申請也可適用

2019-08-18 17:23

備戰純網銀 數位帳戶高利率搶客

2019-08-19 00:26

鴻海強攻5G 結盟中移動

2019-08-19 00:07

結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

2019-08-18 16:36

第二波航線獲准 星宇將闢澳門、越南五航線

2019-08-18 23:13

年金險熱銷 壽險業績有撐

2019-08-18 23:23

新iPhone支援觸控筆 義隆歡呼

2019-08-18 23:53

詹宏志戰蝦皮 露了世界盃身手

2019-08-18 13:43

容積獎勵倍增 應嚴防炒地皮

2019-08-19 06:06

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

企併法翻修 下市門檻擬拉高

2019-08-18 23:12

獨／經濟部擬放寬工業區容積獎勵 捐空間回饋兩倍

2019-08-19 05:58

鴻海搶5G商機 台揚、建漢扮關鍵角色

2019-08-19 00:06

台廠加快異質整合布局 甩開大陸對手

2019-08-19 00:08

胡定華半導體開路先驅 留下滿園桃李

2019-08-18 13:50

智擎雙喜臨門 營運邁大步

2019-08-18 23:00

電動機車產業 進入戰國時代

2019-08-18 23:14

系統性銀行增提 恐影響股利

2019-08-19 00:27

肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57

看台商回流 上銀總裁卓永財：效應逐漸發酵

2019-08-19 09:35

禁勸誘借錢買保單 金管會要求保單借款先看三大風險

2019-08-18 15:52

低調藥學博士 挑智擎大梁

2019-08-18 22:53

台灣製造業產值連續2季衰退 這產業卻逆勢衝高

2019-08-19 09:43

建經公司不動產信託 列金檢

2019-08-18 23:23

兆豐銀總座蔡永義可望延任

2019-08-18 23:22

三陽搶大陸市場 添助力

2019-08-18 23:14

專家觀點／生技業的新藍海

2019-08-18 23:07

前瞻計畫首期預算執行不彰？ 國發會回應了

2019-08-19 10:29

避險買盤搶進 金價上看2000美元

2019-08-19 00:15

新聞中的法律／從手搖杯事件談加盟契約

2019-08-18 22:50

于紀隆專訪／KPMG兩個整合 衝刺國際化

2019-08-19 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top