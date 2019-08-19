北市府整合全台跨境電商商機 推巡迴說明與洽談會

2019-08-19 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市政府戮力打造全鏈路跨境電子商務產業服務平台，今年服務模式再度升級，特別規劃「台北市跨境電商商機整合計畫」，率先啟動跨境電商專業服務商評鑑，再以服務艦隊模式以「台北為店，台灣為倉」，集結、媒合台灣各地優質供應商，透過與專業服務商合作操作國際跨境電商平台，以加速帶動更多臺灣優質商品貨賣全球。

這項計畫今年共甄選出11家跨境電商專業服務商，在各不同國際市場與經營領域，皆為一時之選，並呈現完整與多元的商業模式，可提供全球電商平台和各區域解決方案。該計畫將巡迴全臺辦理「一起站上全球跨境電商市場」商機整合說明會，其中8月29日台北場以東南亞為主題，9月4日高雄場、9月12日台中場以歐美市場為主題，10月底的台北場則以東亞市場為主題，均由多個專業服務商帶來第一手跨境電商操作觀點與當地市場訊息，將大大省去廠商摸索的時間和降低學習成本，說明會更安排一對一媒合服務，打造屬於廠商拓銷全球方案，快速在全球電商開賣，活動及報名資訊請參考活動網頁。

北市產業發展局局長林崇傑表示，這次甄選出的跨境電商專業服務商將與全台各縣市的供應商現場洽談，產業涵蓋廣泛，包括ICT、民生用品、文創、化妝美容、食品及汽機車零配件等，透過合作與協同模式，將可把對的產品透過跨境電商的方法與通道快速銷售、獲取國際商機；同時，專業服務商可藉由與全台多元與優質的貨源搭接，跨越其服務經濟規模，在新型態的外貿模式裡一起攜手、打群架，與來自全球的競爭對手爭取藍海新商機。

想了解更多如何運用跨境電商拓銷市場訊息，可以上「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」網站，或來電洽詢楊小姐（02）25813521轉分機613，或是鎖定北市產業局官網、FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」查詢。