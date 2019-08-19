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肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57聯合報 記者張語羚╱即時報導

現代人生活越來越繁忙，生活大小事也都是分秒必爭，台畜董事長張華欣認為，「便利性」將是未來肉品市場的新興趨勢，便利商店現在也推出越來越多小包裝、即開即食的產品，這不僅是台灣的趨勢更是全球的趨勢。

張華欣接受《聯合報》專訪時說，過去肉品販賣可能都是以5公斤、1公斤為單位，但現在包裝越來越小，因此台畜已經推出小包裝即食產品，因應現代消費者的新興需求；此外，近年來電商崛起，台畜也已經開始在官網、蝦皮等平台「直接賣給消費者」，不過因為肉品要冷藏、冷凍，且台灣大部分消費者還是習慣「看到」產品，因此目前B2C最大宗的業務還是來自實體通路。

在外銷方面，台畜斥資10億元，在屏東打造的全新廠房今年4月剛啟用，張華欣說，未來生鮮和冷凍市場將鎖定日本，主因日本為保護國內豬農訂有「524條款」，即進口豬價每公斤不得低於524日圓，對有意進入日本豬肉市場的業者相當有利。

張華欣分析，台灣豬價多年來都高於歐洲、美國等地區，主因為台灣生產成本較高，近年養豬戶跌破7千家，因此日本的524條款吸引相當多台灣業者的目光，目前台灣豬價約在每公斤80元上下，若要賣到日本，必須達到零脂肪、完整切塊，並符合裁切相關等標準，台灣豬肉的裁切一直都是遵循日本的規則，因此整體對台灣相當有利。

台畜董事長張華欣認為，小包裝、即開即食是未來肉品市場的新趨勢。記者張語羚／攝影
台畜董事長張華欣認為，小包裝、即開即食是未來肉品市場的新趨勢。記者張語羚／攝影
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