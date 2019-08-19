肉品市場新趨勢 台畜：小包裝、即開即食

2019-08-19 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



現代人生活越來越繁忙，生活大小事也都是分秒必爭，台畜董事長張華欣認為，「便利性」將是未來肉品市場的新興趨勢，便利商店現在也推出越來越多小包裝、即開即食的產品，這不僅是台灣的趨勢更是全球的趨勢。

張華欣接受《聯合報》專訪時說，過去肉品販賣可能都是以5公斤、1公斤為單位，但現在包裝越來越小，因此台畜已經推出小包裝即食產品，因應現代消費者的新興需求；此外，近年來電商崛起，台畜也已經開始在官網、蝦皮等平台「直接賣給消費者」，不過因為肉品要冷藏、冷凍，且台灣大部分消費者還是習慣「看到」產品，因此目前B2C最大宗的業務還是來自實體通路。

在外銷方面，台畜斥資10億元，在屏東打造的全新廠房今年4月剛啟用，張華欣說，未來生鮮和冷凍市場將鎖定日本，主因日本為保護國內豬農訂有「524條款」，即進口豬價每公斤不得低於524日圓，對有意進入日本豬肉市場的業者相當有利。