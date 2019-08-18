獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



由長榮航空前董事長張國煒獨資成立的星宇航空，明年1月將正式開航，其向交通部民航局申請第一批飛航日本、泰國共13條航線已獲核准後，第二波申請澳門一條、越南四條等共五條航線，也獲同意，星宇目前首航的航線尚未確定，申請獲准的航線將視機隊狀況進行安排，不會在1月全部都開航。

據指出，星宇航空第二波申請桃園－澳門航線，桃園－越南芽莊、峴港、下龍灣航線，以及台中－胡志明市包機，共五條航線，連同第一波獲准的桃園－沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、涵館、名古屋、成田等八條客運定期航線，台中－成田、台中－大阪等兩條定期包機航線，以及桃園－曼谷、清邁、普吉島等三條客運定期航線，合計18條航線。

由於星宇是新成立的航空公司，沒有航權可以分配，所以營運初期只能飛航開放天空，或是航班沒有限制的城市，這18條航線中，日本、泰國是與我簽訂開放天空的國家，澳門則是不限航班，越南除桃園－胡志明市設限外，其餘航線不限班次。

民航局官員說，今年底前星宇會引進三架空中巴士A321 neo新型客機，明年6月前共有四架客機，他們申請航線獲准後，在正式開航前會就機隊、人力狀況，以及申請到的時間帶、航班能否有效串連等因素，重新對航線進行配置，所以雖然這18條航線已申請獲准，明年還是可能會依市場變化進行調整。