獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



日前交通部長林佳龍拋出大陸官方不讓陸客來台自由行，我可開放陸客中轉第三地後來台旅遊的想法，但實際上，陸客來台中轉早已名存實亡，從2016年2月1日起，兩岸正式試辦南昌、昆明、重慶等三個城市居民可來台中轉到第三地，實施三年半以來僅近千人來台中轉，比桃機一天一千餘人的轉機客還要少，尤其這兩年兩岸關係陷入冰點，近一年九個月的時間只有295位陸客透過中轉機制到第三地，平均一天不到一個人，景況可用慘字來形容。

據指出，目前華航每周飛航桃園－南昌、桃園－重慶各兩班，長榮每周飛航桃園－重慶兩班、高雄－昆明兩班，試辦陸客來台中轉第一年，華航共搭載300位、長榮則搭載200位陸客來台中轉，雖然人數不算多，但卻是該項措施試辦三年半以來人數最多的一年。

到了第二年（2017年），因兩岸關係陷入冰點，不僅陸客持續減少，來台中轉的旅客更少，統計到今年6月底，兩大國籍航空一年搭載不到100人來台轉機，三年半試辦期間合計僅搭載近1,000名陸客來台中轉，中轉地區包括美國、加拿大、澳洲、東南亞（如泰國）等地都有，但平均一天不足一人，約桃機一天轉機客的萬分之八，少的可憐。

民航局官員分析，中國大陸航空事業發展非常快速，過去我有綿密的國際航網，可以吸引陸客搭直航班機到桃園中轉，但現在大陸主要城市的國際航線與班次愈來愈多，陸客自己居住的城市沒有航空公司可直飛他想去的國家，可以搭大陸的國內線轉機到北京、上海、廣州、成都等國際航線較多的城市中轉，既方便又比來台中轉要便宜。

官員與業者也不諱言，因為兩岸關係愈來愈差，不少陸客即使沒有在大陸城市中轉，也可以選擇到香港，甚至首爾、東京轉機，不一定要來台灣，何況兩岸只有開放三個可以來台中轉的城市，航班又少，自然旅客量不可能太多。