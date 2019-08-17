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川普對香港問題硬不起來 原因找到了

地牛翻身影響大 制震宅正夯

2019-08-17 21:30經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

今年8月8日清父親節的清晨，宜蘭外海發生芮式規模6地震，地震深度22.5公里，宜蘭地區首當期衝震度高達6級，西岸的北台灣縣市最大震度3-4級，半導體及面板廠的無塵室敏感機台，啟動保護裝置，員工也依規定進行疏散作業。

父親節當天一大早，除了半導體及面板廠員工經歷身歷聲的「震撼」教育，這場地震還波及臺鐵、高鐵、捷運班次都因地震而延誤，雙北與宜蘭共計有5,000多戶停電，讓全台民眾過了一個最「有感」的父親節。也再度掀起購屋者，對建案是否為「制震宅」的高度關切。

為強化建物耐震表現，不少建案會導入耐震技術，其中在台較為普遍採用的包括美國Taylor Devices航太科技制震阻尼器，以及國人所熟知的新日鐵制震，包括制震壁（VEM）、斜撐架（UBB）與阻尼器等。

當地震來襲，具備高勁度、高韌性與高消能力的制震設備能緩衝應力影響，降低建物結構損壞機率，並讓居住者感到舒適。這些設備廣泛運用在921強震後的新案結構裡，擔負起守護居住者生命安全的重責大任。

桃園市八德區的「桃大極」大樓案，除了將基座水泥磅數提升至6,000磅，並導入美國Taylor Devices航太科技制震阻尼器，用以強化建築的耐震係數。

座落於桃園火車站前商圈的「濟弘皇璽」大樓案，則是導入新日鐵制震系統。「濟弘皇璽」是由松下營造責任施工，並採用日本三協鋁窗、日本大建室內門，以及Panasonic櫥櫃與衛浴等，訴求從裡到外提供住戶made by Japan的品質與信賴度。

由李天鐸建築師規劃的「濟弘皇璽」現已全新完工，除了新日鐵制震外，還包括樓高3米5、制音中空樓板，以及6+6mm膠合玻璃大面景觀落地窗等，實品屋開放參觀中。

採用倒V字型斜撐裝置阻尼器，以達制震效果。業者／提供
採用倒V字型斜撐裝置阻尼器，以達制震效果。業者／提供
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濟弘建設的「濟弘皇璽」全新落成。業者／提供
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地震父親節半導體
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