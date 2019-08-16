聲寶林口7,400坪土地傾向素地出售 台商洽商熱絡

2019-08-16 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠聲寶（1604）將結合大聯大、亞泥、中環等四家公司，申請將林口山坡地解編，總共有5萬坪，聲寶佔比近九成，目標最快明、後年可以實現，規劃作為高科技園區開發。另有不在山坡地的7,400坪土地，近來在台商回流熱烈洽商，若以素地出售可帶進超過20億元的業外貢獻。

聲寶在全省有多筆土地資產，法人認為，又以林口總部的土地開發進度會最快。林口總部緊鄰的大聯大、亞泥、中環等四家，都有意申請將林口山坡地解編，在林口屬於台地並非山坡地的利基，並已有例如華亞科技園區多處解編成長功，成為聲寶看好活化土地的要因。

聲寶16日舉行法說會，由財務處長江全田主持。他表示，近年積極進行土地活化，台南廠區投資土地及廠房投資12億元，預計明年第1季完工，作為生產線及物流中心二大機能， 廠產線以生產白色家電為主，規劃也生產生活家電，建置物流倉庫。

江全田強調，林口總部有4.5萬坪土地申請山坡地解編中；另外，倉庫及宿舍的用地，分別有5,800坪及1,600坪，合計7,400坪土地傾向直接素地出售。又以1,600坪的宿舍用地，前來洽商最為熱絡，以當地行情每坪35萬元計，合計將超過20億元的價值。

至於土城廠近4,000坪開發案，土地由工業區變更為住宅用地，在5月核准，需在40個月內，完成一棟銀髮住宅、兩棟一般住宅，及周邊道路規劃等開發建設。經過捐地之後，可利用的土地尚有2,700坪，正尋覓合作的開發業者。

聲寶第2季認列處分台中潭子廠獲利3.62億元，上半年稅後純益5.95億元，每股純益（EPS）1.62元，寫下近11年同期新高。江全田認為，7月及8月在高溫帶動冷氣買氣，本季的業績將會較去年成長。前七個月營收44.05億元，年減4.7%，衰退幅度逐漸縮小。

展望今後的營運有重四大重點，包括著重產品、品質兩核心關鍵、強化通路銷售力、打造數位創新平台及組織再造及資源整合。其中，在打造數位創新平台部分，透過新布局未來從B2B市場，逐步導入B2C。