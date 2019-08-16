永豐餘集團搶綠金 全台最大沼氣發電系統啟動

2019-08-16 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



永豐餘集團搶綠金，在桃園新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統，本月正式運轉送電，可供6,000個家庭一年的用電需求；另外旗下華紙開發出的紙吸管原紙，則搭上這波限塑商機熱潮，估今年紙吸管內銷市場可達全年3億支。

華紙、永豐餘今（16）日接力舉行法說會，其中華紙受到美中貿易戰干擾，造成漿紙價格大跌，今年上半年稅後純益僅8,133萬元，年減53.8%；換算每股純益0.07元，創下近五年同期新低。展望下半年，由於美中、日韓最近都出現貿易紛爭，貿易戰火未趨緩，客戶下單保守，加上華紙第3季有部分設備將進行例行性歲修，華紙對於下半年營運仍保守看待。

倒是華紙開發出紙吸管的原紙「益利吸」，提供下游加工廠製作成紙吸管等食器，剛好搭上這波限塑商機。7月華紙益利吸原紙的銷售量達1億支，比剛推出時的需求暴增10倍，成為華紙今年下半年營運的最大亮點。

而母公司永豐餘也同樣瞄準「綠金」商機，運用生物技術，分解造紙製程中富含有機質的排放水來產生沼氣，並透過沼氣發電，在桃園新屋廠打造的全台最大沼氣發電系統，本月已經正式並聯試運轉，一年發電量將達2千萬度，換算約可提供6,000個家庭的一年用電需求。