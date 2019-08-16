Booking.com深耕南台灣 打造全新高雄辦公室

2019-08-16 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球線上訂房品牌Booking.com觀察到近年來，在平台上南台灣旅客人次不斷成長，國內外旅客更紛紛選擇「高雄」作為旅遊目的地。而為因應持續成長的合作旅宿夥伴數量，Booking.com歷經兩年籌備，在「高雄」設立的新辦公室於2019年8月1日正式啟用，且為與呼應高雄港特色，特別以貨櫃的概念設計辦公室入口，顯示Booking.com將持續以高雄為中心，耕耘南台灣市場的決心。

據Booking.com內部統計資料，去年到訪「高雄」的亞洲旅客主要來自中國、日本、香港、韓國及馬來西亞，而其他國家中則以美國、德國、澳洲、英國及法國為前五大客源國。其中旅客票選出在「高雄」旅遊最吸引人的必去景點是熱鬧又好吃的夜市。為此，Booking.com特別精選「高雄」三個特色夜市，包括六合夜市、瑞豐夜市及光華夜市，並同步推薦附近的旅宿，讓旅客在大啖便宜又好吃的美食之餘，也可以享受享受「高雄」滿滿的熱情與好客。

六合夜市為「高雄」最具規模的國際光觀夜市，也是國際旅客前往「高雄」必造訪的景點之一，六合夜市以多樣化的美食聞名，還曾經在交通部觀光局2010年特色夜市選拔活動中，拿下網路票選「台灣人氣第一名、最環保、最友善、最有魅力、最好逛的夜市」五項冠軍，其中木瓜牛奶、藥燉排骨及海鮮粥都是網友認為必嚐的美食。距離六合夜市僅需步行五分鐘的「鶴宮寓」，是一間非常具有特色的小旅店，散發日式人文風格，內部的每個細節都顯現出對旅客的貼心，令人愜意且充滿小驚喜。距離捷運美麗島站也只需三分鐘的步行，對於想體驗日式文青風格旅宿的旅客，此處將會是最舒適的選擇。

瑞豐夜市已有20多年的歷史，緊鄰「高雄」巨蛋商圈，曾經被評鑑為全高雄最具吸引力的觀光夜市，擁有上千家攤位提供各式各樣的美食，物美價廉的小吃更是吸引觀光客的最大因素，夜市中的遊戲區更是吸引國內外旅客停下腳步，暢玩熱門且具在地化特色的遊戲，可以說是夜市中最熱鬧的區域。「帕可麗酒店」距離瑞豐夜市只需步行5分鐘便可抵達，酒店以精品的概念設計，一進入大廳就能感受到香氛蠟燭的甜味與香氣，讓旅客在酒店內能感到放鬆及愉悅，歐式的房型窗外綠意盎然，彷彿置身歐美城市一般，非常推薦給想品嘗在地美食，享受精緻奢華住宿體驗的旅客。