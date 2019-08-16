親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

危城之夏，香港新史：因恐懼而不再純真的港人

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

科技發展帶動台灣大城旅宿需求 年成長率達15%

2019-08-16 16:10經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全球旅遊平台 Expedia集團發布2019上半年最新趨勢分析報告。整體而言，台灣旅宿業者透過 Expedia集團旗下品牌所導入的國際旅客預訂量，與2018年同期相比呈現成長的趨勢，年成長率(YoY)達15%。

Expedia集團的資料也指出新北市、台南市和桃園市三個都市的國際旅客預訂量有顯著成長的趨勢，平均年成長率(YoY)超過35%，成為國際旅客來台的新興目的地；除了觀光旅客增加，商務旅客也是新北和桃園住宿需求增長如此快速的主因之一。

其中，跟隨台北市的發展，新北市近年來推動產業轉型也已有成效。自2018年開始，國際與本土科技企業，包括 Google、Amazon Web Services和廣達電腦，都紛紛在新北市進行新的發展計畫，儼然發展為台灣新的科技重鎮。這項產業發展也為旅遊業帶來正面影響。

Expedia集團資料顯示，2019年1到6月份，新北市的國際旅客住宿需求激增55%以上(YoY)，主要旅客來自香港、日本和美國；美國旅客的住宿需求年成長率更高達60%，美國旅客的住宿時間也較長，為其他國際旅客的1.5倍，願意支付的平均每日房價 (ADR)也高出10%。

另一個成長快速的城市是桃園市。機場捷運等最新的基礎建設讓旅客可以輕鬆往返桃園國際機場，國際旅客的住宿需求因而比去年同期成長了35%，成長速度比整體平均值高出兩倍。選擇住在桃園的旅客主要來自美國和日本，需求量的年成長率分別為20%和40%。美國旅客的住宿消費再次領先他國，每日平均高出近20%。Expedia集團建議，想要吸引早鳥旅客確保營收的旅宿業者可以聚焦在澳洲和日本旅客，他們通常比其他地區的旅客提早了1.5倍時間預定。

Expedia集團在台灣的旅宿合作夥伴也感受到同樣的趨勢發展。雲朗觀光集團客房事業處總經理謝琳表示：「我們在新北和桃園的需求成長主要來自商務旅客。商務旅客對飯店娛樂、交通接駁、餐飲和洗衣服務的平均消費比一般旅客高出20%到 25%。」

謝琳說：「對旅宿業者而言，運用 Expedia集團的全球平台可以有效吸引多元客群、提升收益。在所有線上訂房平台中，Expedia集團的旅客需求成長速度也是最快的，這可以歸因於Expedia集團在地團隊提供的熱誠服務，以及便於使用的線上服務工具。」

除了直轄市，新竹市也是值得關注的焦點。外國旅客對新竹市的住宿需求年成長率為15%，與全台平均年成長率相當；更重要的是，新竹科學園區與高科技產業使得新竹脫穎而出，成為最有價值的旅宿市場，每日平均房價高於新台幣3,100元，與六都等主要城市相比，國際旅客在新竹支付的住宿費通常高出10%，其中，香港和新加坡旅客的消費力最高，每日住宿費用通常比其他地區的旅客多出20% 到30%。

整體而言，國際旅客最常造訪的城市前三名仍是台北、高雄和台中，住宿需求年成長率分別為10%、30%和 20%。儘管大多數國際旅客來自東北亞，東南亞旅客訪台的人數亦逐年增加，成長最快速的市場為印尼和泰國，年成長率分別為 55% 和 45%；來自英國、德國和澳洲的長途旅客住宿需求量也呈現穩定增長，日均房價成長位於 5% 到 10%之間。

全球旅遊平台 Expedia集團發布2019上半年最新趨勢分析報告。整體而言，台...
全球旅遊平台 Expedia集團發布2019上半年最新趨勢分析報告。整體而言，台灣旅宿業者透過 Expedia集團旗下品牌所導入的國際旅客預訂量，與2018年同期相比呈現成長的趨勢，年成長率(YoY)達15%。　圖／Expedia集團提供
分享

機場捷運房價澳洲

相關新聞

KLOOK首次攜手寧夏夜市 推美食祭活動

2019-08-16 15:44

非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

2019-08-16 14:03

台商鮭魚返鄉為何說得多做得少 萬國通路董座解答

2019-08-16 13:44

波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16

什麼是「數位轉型」？用籃球之神喬丹，一度變職棒選手為例...一次掌握8個重點

2019-08-16 10:14

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:28

新創企業／跨國發展…緊抓在地口味

2019-08-16 02:37

電商趨勢／內容行銷 四招吸住眼球

2019-08-16 02:36

創新思維／公益設計 打情感牌

2019-08-16 02:36

智慧經營／陳正芳精品化行銷 鞏固優勢

2019-08-16 02:34

名家觀點／兩岸關係與台灣觀光

2019-08-16 01:30

無印良品 300項商品降價

2019-08-16 00:54

工業機器人納管 業界譁然

2019-08-16 00:28

工業機器人納管 業者：當心呷緊弄破碗

2019-08-16 00:28

明年可望脫離口蹄疫區 台灣豬拚外銷東奧

2019-08-15 21:40

烏龍茶拚外交！ 我農產首航莫斯科

2019-08-15 20:24

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

2周完銷500台 和泰車中型皮卡HILUX熱賣

2019-08-15 14:45

KTV龍頭結合案 錢櫃、好樂迪下周4度闖關

2019-08-15 14:45

錢櫃好樂迪結合案 公平會：下周有結果

2019-08-15 13:09

浩瀚華亞廠房公開標售 底價24.5億元

2019-08-15 11:55

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

中鋼新團體協約 婚假產檢假加碼優於法規

2019-08-15 21:58

環保意識正夯！電子券不怕忘記帶 普及率高達九成

2019-08-07 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35

資金匯回專法上路首日 大戶跑第一

2019-08-16 01:06

工業機器人納管 業界譁然

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

晴天儲糧 國泰金現增200億

2019-08-15 23:29

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38

波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16

聯強打造新總部 63億買南港商辦

2019-08-15 23:29

國泰金搶錢...因應會計大魔王

2019-08-15 23:29

上銀、瀚宇博德等五台商回流 共計投資金額逾123億元

2019-08-15 16:58

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

手機辦貸款 沙盒實驗過關

2019-08-16 02:25

22年首見！ 明年度預算無差短

2019-08-16 00:52

富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

時薪調幅逾5%工商團體跳腳 沈榮津這麼回應

2019-08-15 18:22

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

投信董座傳捲入桃色風波 證期局會進行了解

2019-08-15 17:58

最新無薪假人數飆至2,012人 創今年新高

2019-08-16 11:04

員工持股信託 9月上路

2019-08-16 02:30

景氣趨緩 無薪假人數增至2,012人

2019-08-16 10:45

國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27

央行：密切關注香港擠兌潮 必要時提供外幣資金支援

2019-08-16 13:52

台商鮭魚返鄉為何說得多做得少 萬國通路董座解答

2019-08-16 13:44

北富銀區塊鏈轉帳 進沙盒

2019-08-16 02:30

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

Q2經濟成長高於2.41％ 超預期

2019-08-16 01:06

境外資金匯回 金融業搶千億財管商機

2019-08-16 01:22

奪回父生前登記他人名下土地 被查到補稅罰款共90萬元

2019-08-16 10:36

香港816擠兌？央行：國銀分行目前正常

2019-08-16 13:58

國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28

國發基金扮創業天使 金援40新創

2019-08-16 01:28

小店導入支付 租稅優惠延長

2019-08-16 00:19

非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

2019-08-16 14:03

回台投資 再添上銀、瀚宇博

2019-08-16 01:06

境外資金匯回專法上路 申請者要注意這四點

2019-08-15 17:56

高雄亞灣 1.6萬坪基地招商

2019-08-15 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top