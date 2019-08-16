科技發展帶動台灣大城旅宿需求 年成長率達15%

2019-08-16 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球旅遊平台 Expedia集團發布2019上半年最新趨勢分析報告。整體而言，台灣旅宿業者透過 Expedia集團旗下品牌所導入的國際旅客預訂量，與2018年同期相比呈現成長的趨勢，年成長率(YoY)達15%。

Expedia集團的資料也指出新北市、台南市和桃園市三個都市的國際旅客預訂量有顯著成長的趨勢，平均年成長率(YoY)超過35%，成為國際旅客來台的新興目的地；除了觀光旅客增加，商務旅客也是新北和桃園住宿需求增長如此快速的主因之一。

其中，跟隨台北市的發展，新北市近年來推動產業轉型也已有成效。自2018年開始，國際與本土科技企業，包括 Google、Amazon Web Services和廣達電腦，都紛紛在新北市進行新的發展計畫，儼然發展為台灣新的科技重鎮。這項產業發展也為旅遊業帶來正面影響。

Expedia集團資料顯示，2019年1到6月份，新北市的國際旅客住宿需求激增55%以上(YoY)，主要旅客來自香港、日本和美國；美國旅客的住宿需求年成長率更高達60%，美國旅客的住宿時間也較長，為其他國際旅客的1.5倍，願意支付的平均每日房價 (ADR)也高出10%。

另一個成長快速的城市是桃園市。機場捷運等最新的基礎建設讓旅客可以輕鬆往返桃園國際機場，國際旅客的住宿需求因而比去年同期成長了35%，成長速度比整體平均值高出兩倍。選擇住在桃園的旅客主要來自美國和日本，需求量的年成長率分別為20%和40%。美國旅客的住宿消費再次領先他國，每日平均高出近20%。Expedia集團建議，想要吸引早鳥旅客確保營收的旅宿業者可以聚焦在澳洲和日本旅客，他們通常比其他地區的旅客提早了1.5倍時間預定。

Expedia集團在台灣的旅宿合作夥伴也感受到同樣的趨勢發展。雲朗觀光集團客房事業處總經理謝琳表示：「我們在新北和桃園的需求成長主要來自商務旅客。商務旅客對飯店娛樂、交通接駁、餐飲和洗衣服務的平均消費比一般旅客高出20%到 25%。」

謝琳說：「對旅宿業者而言，運用 Expedia集團的全球平台可以有效吸引多元客群、提升收益。在所有線上訂房平台中，Expedia集團的旅客需求成長速度也是最快的，這可以歸因於Expedia集團在地團隊提供的熱誠服務，以及便於使用的線上服務工具。」

除了直轄市，新竹市也是值得關注的焦點。外國旅客對新竹市的住宿需求年成長率為15%，與全台平均年成長率相當；更重要的是，新竹科學園區與高科技產業使得新竹脫穎而出，成為最有價值的旅宿市場，每日平均房價高於新台幣3,100元，與六都等主要城市相比，國際旅客在新竹支付的住宿費通常高出10%，其中，香港和新加坡旅客的消費力最高，每日住宿費用通常比其他地區的旅客多出20% 到30%。