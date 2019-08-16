越捷搶先開賣農曆春節優惠機票 越南國內線最低3元起

2019-08-16 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



越捷航空搶先推出越南農曆新年的早鳥優惠，超過百萬張票價新台幣3元起越南國內航線優惠機票，飛往越南北、中、南各大旅遊目的地，即日起自8月22日限時優惠黃金周，消費者可透過越捷官網購買超級優惠機票，把握此次機會，暢遊越南。飛行時間自今年9月5日起至2020年3月28日止。

為慶祝越南年度最盛大的越南農曆新年連續假期，越捷航空用心規畫年節特別班機，安排一系列精采活動，旅客將有機會獲得親切的空服員們贈送精美禮物，消費者可於黃金周隨時關注越捷官方網站或是透過手機App搶購優惠機票。

同時，越捷即日起開放年節期間機票訂購，包括所有越南國內航線，以及越南連結至台灣、日本、印尼、南韓、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、緬甸及柬埔寨之國際航線。目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南之間，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線。

提早規劃年節機票，並隨時關注最新優惠資訊，越捷航空貼心提醒，除了優惠訊息，須注意行李限制、備齊所有旅遊文件，機票訂位狀況及詳細閱讀購票須知，所有資訊皆可於越捷航空官網查詢。