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川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

體驗一日韓流巨星不是夢 Airbnb推韓星訓練營

2019-08-16 15:51經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

Airbnb 推出全新的 K-POP（韓國流行音樂）與韓系美妝體驗，邀請全球用戶感受今夏最火紅的「韓流」（Hallyu），體驗一日韓流巨星不再是夢想！

K-POP偶像在國際間造成的風潮，不但在美國《告示牌榜單》(Billboard) 名列前茅，更成了全球音樂節的話題人物，不僅韓星來台次數逐年增加，台灣流行文化也受到許多影響。《富比士雜誌》（Forbes）報導，目前全球有超過 9,000 萬名哈韓族，比 2018 年成長了22%。

韓流所延伸出來的獨特時尚風格更成為年輕族群的追尋方向。韓國美妝品牌創造了新的美妝保養技巧，受到廣大消費者的喜愛。韓流周邊的效應，已逐漸影響台灣及全球旅客造訪韓國的旅遊活動及喜好。

即日起，所有喜歡韓流偶像或時尚風格的旅遊愛好者，不必再自己看著影片摸索學習韓流風格，可以透過 Airbnb 預訂獨一無二的體驗活動。在當地音樂人和專業舞蹈老師的陪伴下，親自體會韓流的魅力；也可以預訂美妝體驗，與韓國美妝達人學習時下最流行的韓妝技巧，成為韓流達人。

如果準備好要一展韓星夢，請趕快換上舞鞋，Airbnb在地達人Mul曾是舞蹈比賽冠軍，並在首爾弘大開設「K-POP 舞蹈課程」，教導極具指標性的KPOP舞蹈。如果是舞蹈初學者也不怕短時間內學不會複雜舞步，「最愛的 K-POP 歌曲舞步改編」的體驗將會由職業舞蹈老師 Bryan 舉辦帶領參加者成立一個迷你舞團，跟著音樂舞動，創造屬於自己的 MV ，之後還可以把 MV 影片帶回家收藏。

此外，還可以藉由「K-POP錄音教學」，一展歌喉。職業級歌唱教師 Celine 提供一對一的訓練課程，課程最後還可以錄製屬於自己的改編歌曲。如果你是資深韓流達人或是想更深入的了解首爾音樂人生活，就加入「跟著當地音樂人Zozno 展開音樂漫步之旅」，一起探索弘大這孕育韓國獨立音樂的基地。旅程中，您將認識首爾藝文特區弘大的歷史，一邊品嚐在地咖啡廳的精品咖啡。接著，Zozno 會帶著參加者到他的個人工作室，歡迎所有人把玩他私人收藏的樂器。最後，參加者還有機會欣賞 Zozno 帶來的現場演唱。

除了韓星外，韓國極具特色的時尚風格也深受眾人喜愛，擔任韓國知名電視主播的Cyoung ，致力於分享自己的美妝保養秘訣，目前在她的工作室裡開設「韓系美妝101」體驗，裡面有超過 300 個品牌的美妝產品供體驗者使用。喜歡動手做的朋友們，可以嘗試由擁有合格執照的肌膚保養專家 Victoria 舉辦的「自製不含石油成分的天然唇膏」體驗。

同時，也別錯過 Melixir 全天然保養品牌創辦人Hana 舉辦的「自製有機香氛泡澡球」體驗，配方裡善用花朵、草藥及 100% 植物萃取，讓暗沉乾燥的肌膚重拾水潤光澤。

Airbnb 推出全新的 K-POP（韓國流行音樂）與韓系美妝體驗，邀請全球用戶...
Airbnb 推出全新的 K-POP（韓國流行音樂）與韓系美妝體驗，邀請全球用戶感受今夏最火紅的「韓流」（Hallyu），體驗一日韓流巨星不再是夢想！　圖／Airbnb提供
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韓流韓國首爾

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