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川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

KLOOK首次攜手寧夏夜市 推美食祭活動

2019-08-16 15:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

線上旅遊體驗預訂平台KLOOK宣布舉辦2019「KLOOK 寧夏美食祭」活動，首次攜手寧夏夜市，精選夜市美食，不只透過平台將夜市美食推廣給全球及台灣的用戶，更端出限定優惠，新用戶享150元美食金，舊用戶則享八折美食券，要讓你吃得開心無負擔。

此外，活動期間在現場出示會員畫面，還可參加巨型彈珠台遊戲，有機會拿走新台幣5,000元KLOOK旅遊金及日本環球影城免費門票等好禮！把握住夏天的尾聲，KLOOK要讓你在寧夏夜市好吃又好玩。

KLOOK看準台北夜市美食的魅力，首次和寧夏夜市合作，於8月15日至8月26日推出2019「KLOOK 寧夏美食祭」活動，不論新朋友、老朋友，都可享受優惠。只要是首次在KLOOK上消費的新朋友，購買結帳時輸入優惠碼「NXYESKLK」，立刻折抵100元，首次消費完畢後，系統會加碼再送出50元的美食金。

而老朋友也有優惠，輸入優惠碼「NINGXIA8」就可享有三次購買全品項八折優惠，如此好康，怎麼能錯過。在KLOOK預訂之後，只要帶著手機前往攤位，出示購買憑證，商家就會直接核銷，不用掏錢包，就可大啖美味，享受寧夏夜市的美食，就是這麼簡單。

KLOOK不只要讓你吃美食，更要讓你拿好康。活動期間，只要到寧夏夜市民生西路入口或蓬萊國小正門，出示KLOOK會員畫面，就可參加巨型彈珠台遊戲，人人有獎，還有機會抱走5,000元旅遊金、日本環球影城門票等大獎。巨型彈珠台在日前的旅展、高雄啤酒音樂節等地受到民眾歡迎和喜愛，也抱走不少大獎，這次首度走入台北夜市，預計也將激起民眾熱情參與。

KLOOK 寧夏美食祭也與 Uber 合作推出期間限定好康，只要於現場索取 Uber 優惠小卡並輸入優惠序號，即享有新用戶首乘兩趟各100元折抵；此外，只要到現場的巨型彈珠台試手氣，就有機會獲得單趟九折上限30元或是單趟50元乘車優惠序號等獎品。

線上旅遊體驗預訂平台KLOOK宣布舉辦2019「KLOOK 寧夏美食祭」活動，首...
線上旅遊體驗預訂平台KLOOK宣布舉辦2019「KLOOK 寧夏美食祭」活動，首次攜手寧夏夜市，精選夜市美食，不只透過平台將夜市美食推廣給全球及台灣的用戶，更端出限定優惠，新用戶享150元美食金，舊用戶則享八折美食券。　圖／KLOOK提供　
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