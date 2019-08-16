波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



勞力士手錶的廣告詞叫做「Perpetual Excellence」（永恆的卓越），但不管是運動員或企業，永遠保持頂峰狀態好像是不可能的事，不論你多麼優秀。

作為一位投資銀行家，我對最近國際金融的動盪特別感慨。上次有金融機構倒閉是10年前金融海嘯時，當時百年老店雷曼兄弟和美國保險巨人AIG先後垮台，衝擊全世界。最近歐洲最大的銀行之一德意志因為經營不善，宣布裁員18,000人，而且這恐怕只是第一波。

曾有一陣子全球投資銀行只剩下7巨頭，美國有5家，歐洲就是Deutsche Bank和UBS，DB的力量大到難以想像。但他們一樣犯了貪婪以及紀律鬆散的錯誤，被投資銀行交易的損失拖垮。看著電視上交易員一個個抱著盒子捲鋪蓋走路，代表了一個時代的結束。

上週（8/5）總部位於倫敦，也是香港最大的銀行匯豐（HSBC）宣布由於重組業務，計畫裁員4,000多人，並解聘CEO，以應對「極具挑戰的全球環境」。CEO被解雇的原因，是太過於保守，缺乏前瞻的決策，沒有讓HSBC走在趨勢變革的前面。

問題並非只有在歐洲，美國也有這樣的例子。上個世紀最傑出的公司GE，現在市值只剩下800億美元，蒸發了5,000億美元，正在積極調整方向，聚焦並裁撤不相關的業務，才能夠生存。

GE的傳奇前總裁威爾許（Jack Welch）在任內積極拓展金融業務，如今成為最大的累贅和風險。我一直在思考，這究竟是Welch種下的因、到現在才展現出惡果，還是他的接班人Jeff Immelt沒有做好迅速轉型的工作？20年之後的台積電會不會走上同樣的道路？

最近另外一個岌岌可危的巨人是波音。波音的737 Max新型客機由於設計有瑕疵，連摔了2架，導致全球暫時停飛，影響重大，因為這是波音未來寄以厚望的明星機種。波音內部提到的停飛損失及法律訴訟費用高達50億美元 ，第二季虧損達29億美元 ，重創股價，也連帶影響了相關業者如GE的業績。

波音出事，馬上縮小和競爭對手空中巴士的差距。今年初至今，波音市值下跌20％，反觀空中巴士今年以來股價已漲了55％，目前波音市值約1,941億美元，空中巴士則為1,019億美元。

這說明了什麼？產業龍頭很難永遠保持優勢，一旦沒有創新或出了意外，便會喪失領先地位。以微軟為例，在2000年前獨霸世界，但後來被蘋果超越。蘋果領先了近20年，最近因為手機創新不足，被微軟重新奪回市值寶座。

台灣的電子品牌曾有一段時間在全球處於領先地位，但這幾年因為種種原因，衰退得很厲害。宏碁現在市值18億美元， 10年前（2009）是59億。華碩目前54億元，當年65億，但有把和碩分拆出去，否則更大。退步最多的是宏達電，從91億美元狂跌至11億。

如果把台灣企業和大陸企業比較，你會很不平衡。聯想2009年的市值只有41億美元，但現在高達99億，超過台灣電子品牌三雄。小米目前市值280億美元，和去年IPO價格比較近乎腰斬，但其有一陣子和鴻海市值相等，一個是成立9年的公司，另外一個超過40年。

企業為何會從高處墜落？有幾個理由：第一、自滿沒有持續創新；第二、犯了不該犯的錯；第三、對環境變化調整因應的速度不夠快。

以波音為例，為了和空中巴士競爭，把舊的機型737小改良，沒有設計新機種，卻忽略軟體設計的致命缺陷，也沒有做好風險控管，現在被空巴追上乃指日可待。

另外一個例子是美國投資銀行龍頭，高盛（Goldman Sachs）很多年都是領導者，但這2年被摩根士丹利（Morgan Stanley）追了上來，主要原因在於高盛太專注企業金融，忽略了財富管理市場興起的趨勢，反觀大摩從花旗手上買下私人銀行業務，業務有一部分來自消費者金融端，平衡了市場交易的風險，因此能夠後來居上。

相互競爭的不只是企業，提高到國家層次亦然。台灣以前曾在亞洲四小龍之首，後來被南韓和新加坡超越。25年前，中國大陸的經濟指標很多地方都不如台灣，現在卻成為全球的G2。

我們正處在一個大趨勢、大變動、大洗牌的週期，現在是關鍵時刻，再過10年，很多數字會和今天不同，新的贏家會出現，也有人會出局。

今天有一個新的遊戲規則，就是「速度」，由於AI，由於新經濟模式，你會更快成功，也可能更快垮台。這種對速度的感覺是台灣企業最缺乏的，我們做什麼事情都是慢慢來，先從台灣開始，再延伸到世界，看不懂新經濟，也不懂得借力使力。

如果你一開始就要征服一個很大的市場，比如說全世界或東南亞，你的格局和速度會很不一樣。台灣人總覺得可以退守台灣，先以台灣為出發點；但當你退無可退，你會義無反顧，破釜沉舟，做不一樣的規劃。

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