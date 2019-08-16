意外！新北十大賣壓社區 新店、汐止各三個入榜

2019-08-16 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房仲統計新北市各社區網路待售物件，目前待售物件最多的十大賣壓社區，主要位於三個行政區，包括淡水、新店以及汐止，三個行政區各有三個社區入榜。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，新店、汐止近年房市平穩，卻有多個社區入榜十大賣壓社區，令人意外。

進一步觀察，入榜社區多是位置相對較偏，或位處山坡的大型社區，顯示現代人買房觀念提升，對這類住宅接受度愈來愈低。

新北由於重劃區密集，建案供給量大，加上大型社區多，過去常有社區同一時間40、50戶，甚至上百戶求售情況，尤其是房市反轉，買氣下滑後，大型社區待售滯銷情況更是嚴重。

根據屋比統計，2017年新北市十大賣壓社區待售戶數就大多超過百戶，平均達97戶，2018年隨買氣回升，情況略有好轉，降至73戶。

至於今年，截至7月底，十大賣壓社區平均待售戶數為66戶，和2017年相比，賣壓有約三成左右減幅。

目前新北市賣壓最大的社區為位於淡海新市鎮的「台北灣四季之旅」，網路待售戶數多達105戶，第二名為新店「青山鎮」待售75戶，第三名也在新店，為「玫瑰中國城」，共73戶。

其他為淡水「宏盛新世界一期」、「微笑莊園」；汐止「水蓮山莊」、「馥記山莊」、「瓏山林」；林口「晴空樹」、新店「美河市」。

陳傑鳴表示，過去新北十大賣壓社區，大多集中在「林三淡」，尤其是林口和淡水，兩地往往就占了六、七成，現在顯然不同。

林口只有一個晴空樹入榜，待售件數59件也不高，淡海新市鎮三個入榜，也比過往減少很多，反而是新店、汐止大增。

陳傑鳴分析，林口、三峽因發展時間長，這幾年生活機能已逐漸成型，隨入住率提升，大型社區賣壓也減輕；淡海新市鎮在輕軌通車後，生活機能已有提升，因此大型社區也逐漸退出賣壓社區榜外。

至於新店、汐止多個社區進入2019年新北社區賣壓榜，陳傑鳴指出，汐止「水蓮山莊」、「馥記山莊」、「瓏山林」均位於山坡地，這幾年汐止不時傳出山坡地崩塌消息，不僅房價被拖累，賣壓也有走高的狀況。