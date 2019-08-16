什麼是「數位轉型」？用籃球之神喬丹，一度變職棒選手為例...一次掌握8個重點

2019-08-16 10:14 商業周刊 黃俊堯



企業數位轉型與喬丹從NBA轉到白襪隊打小聯盟棒球這事，有好幾處相似的地方。 美聯社 分享 facebook

推薦理由

不論領域、大公司、中小企業都在談數位轉型，但想要轉跟怎麼轉永遠是兩回事，不要讓數位轉型成為公司的痛點。台大商學院教授黃俊堯現身說法，分享數位轉型的眉角！

你將收穫？

1.什麼是數位轉型的本質？

2.了解數位轉型的8個重點

精選金句

■數位轉型，本質上是企業面臨快速變動數位環境的「不斷再合理化」進程

■企業數位轉型需要經營者有不怕「跟別人不一樣」的膽識。

精選書摘

1.什麼是數位轉型的本質？

數位轉型，是當代的「顯學」。

在企業端，無論是大型企業的領導人、中小企業的老闆、各式企業中的各階層主管，乃至剛入行的社會新鮮人，這幾年必定從不同的角度，直接間接感受到數位轉型的壓力。

有趣的是，各行各業人士意識到轉型壓力之際，除了跨國顧問業者近年「邊看、邊學、邊教」所集結而成的報告、媒體端常見較淺的報導、書市充斥的美國或中國數位原生企業「典範」外，常會覺得在可作為轉型參考的相關認知上，似乎還是比較零碎，像是缺了些什麼。

具體的一例。一位目前主要工作在於協助各行各業數位轉型的顧問業高階主管，閒聊之際，提及各種客戶都想知道「該怎麼『轉』」，想找些可供學習、參考的轉型個案。但在環境不斷變遷、轉型難有「終點」的局面下，卻很難找到真可完整提供給客戶的「數位轉型成功範例」。

而在這局中同樣略顯尷尬的，是全球的商學院。如倫敦大學國王學院（King’s College）科技史專家大衛．埃奇頓（David Edgerton）教授所述，在大學裡被視為新研究主題者，常常是從業界既有的實作衍生而來。也因此，在快速變動的數位環境中，大學基本上比較處於不斷追趕的位置，而少扮演引領者的角色。

雖然在全球龍頭商學院的高管教育端，已面臨必須為跨國企業開設數位轉型相關課程的壓力，但數位轉型相關的研究，迄今在「追趕」的壓力下，仍片段而有限。更有甚者，過往幾十年間作為商學院標準教程核心的若干概念架構，則被業界有識者看出已與現實脫節、落伍。

在這樣的背景下，要有意義的討論企業數位轉型，勢必會面對各種困難與限制。不求花俏但求攸關的話，應該還是要回到環境變遷的緣由與企業經營的根本，對數位轉型有系統地進行「本質性」的探討。

什麼是數位轉型的本質呢？這是個非常關鍵，卻較少被辯證的問題。要釐清這個問題，必須先理解為什麼企業需要進行數位轉型。

如果你回想一下，包括「大數據」、「物聯網」、「人工智慧」、「區塊鏈」、「虛擬實境／擴增實境」等技術潮流，進入一般企業、媒體乃至大眾視野的時間，近則在3、5年前，遠則頂多7、8年前。就在這段時間裡，一方面「摩爾定律」的持續發威，讓那些屬於早年實驗室裡的項目 —— 數據運算、傳輸、儲存的成本，降低到可以商業化的地步；另一方面，各國在2008年金融海嘯之後，貨幣寬鬆政策釋出的熱錢，則化為這些技術商業化的龐大推力。

資本驅動著技術，滲透到市場上各個領域，錢也推著技術，尋找更合理的出路。因此才造就了金融圈的「Bank 3.0」甚至「Bank 4.0」轉型壓力，零售業紛紛投入的「全零售」、「新零售」，製造業面對的「工業4.0」浪潮，以及傳播領域零碎多元到令人目不暇給的「新媒體」變化。

錢推著技術找更合理的出路，讓能適當運用新技術的廠商，取代經營上顯出老態與疲態的廠商，是商業發展的定律。而昨天的合理作為，今天面對新的技術環境與顧客樣貌下「更合理」的可能性，便不再合理。

在這樣的意義上，市場的發展、企業的經營與管理，就一時一刻看，求的是當下各面向的「合理化」（rationalization）；而放到時間軸線上，便見「不斷再合理化」（constantly re-rationalization）的動態。

數位轉型，本質上因此是企業面臨快速變動數位環境的「不斷再合理化」進程。

全球好幾個世代都知曉乃至熟悉的NBA名將喬丹（Michael Jordan），31歲那年曾從芝加哥公牛隊宣布退休，出人意外地加盟與公牛同一個老闆的職業棒球芝加哥白襪隊雙A小聯盟球隊。

這位籃球天才，本著對於剛過世父親在他年幼時帶著他傳接棒球的追思，當時每天隨著球隊乘巴士奔波各地，早上6點半就到球場自主練打擊1個多小時，而後隨隊練習3小時，接著再自主練打擊半小時以上。如此執著與努力，換來的也只是整個球季0.202的打擊率。這過程中，喬丹常常提及自己的身心狀態和體態，其實都還停留在籃球球員的狀態，和棒球所需的修練功夫和體質還是有一段距離。1995年，他再度回到NBA的芝加哥公牛隊，在熟悉的情境中拾回往日的榮光，帶領公牛開啟一輪三連冠的神奇籃球紀錄。

企業的數位轉型，與喬丹從NBA轉到白襪隊打小聯盟棒球這事，有好幾處相似的地方。兩者的轉變，脈絡上看來轉變前後都似乎仍屬於「同一個領域」—— 喬丹轉行前後，參與的都是職業運動；企業數位轉型前後的現實，再怎麼說也都是企業的經營。

但兩者轉變之際，各環節所需調整的面向之廣、幅度之深，箇中應對的各種難處，同樣都不是外人所容易體會。而無論喬丹在籃球場上戰績如何炫目，企業過往如何輝煌，轉換到新局面中，必然需要面對「在2A強度的比賽中打擊率卻只有0.202」一類的尷尬階段。

同時，喬丹轉行後意識到自己身心狀態和體態仍留在籃球員狀態；企業數位轉型過程中，組織成員的思考與習慣很人性，而必然也有死守過往狀態的惰性。

而企業數位轉型與喬丹轉行一事的最大差別之處，則是喬丹理解到棒球與籃球的巨大差異之後，有餘裕再一次華麗轉身，回到老本行，再創職涯巔峰；但是數位轉型對多數企業而言，今日已非可有可無的選項，而是為了生存而不得不走的不歸路。

2.了解數位轉型的8個重點

企業的管理，在20世紀成為一門學問。尤其自1980年代《追求卓越》（In Search of Excellence）一書問世，成為第一本暢銷全球的商業書籍之後，市場上每隔幾年便會就著新的名號，鼓動新一波的管理風潮。兩三個世代的經營者這些年間於是見證了如 「Z理論」、「反敗為勝」、「五項修練」、「時基競爭」、「企業流程再造」、「組織再造」、「6個標準差」、「基業長青」、「知識管理」、「藍海策略」、「平衡計分卡」、「精實創業」、「敏捷開發」等等管理流行風潮。這些流行風潮，往往聚焦於組織中的若干管理層面，透過易於理解的概念架構，倡導企業經營效率的提升之方。

譬如90年代流行的「企業流程再造」（BPR，Business Process Reengineering），便鼓吹企業透過組織重整（restructuring）、縮小規模（downsize）、節省成本（cost down）等途徑，進行變革管理，以提升經營效率。

追求「更高效率」這樣的經營觀影響至廣，決定了組織怎麼運用資源、評估績效、看待市場。過往談企業變革，因此多傾向透過各種工具性手段去「擰毛巾」，努力地把效率向上逼、把利潤擠出來。

在各種高管課程討論情境中，因此時有職涯歷程中曾經歷各種流行風潮的企業主管，質疑當下鑼鼓喧天、沸沸揚揚，在各行各業廣泛被關注甚至形成壓力的「數位轉型」，會不會只是又一波夾帶大量技術詞彙的新流行風潮，幾年後潮退了，便成過眼雲煙？

我們將以整本書的篇幅，來回答這個問題。最精簡的答案是：「這次不一樣。」

數位轉型的本質與關注重點，與過往對於幾十年間企業慣常的「變革」大相逕庭。而近年各行各業經營者面對數位轉型時，常有的困惑與懷疑，便常來自沒有意識到涵蓋甚廣的各種「這次不一樣」。

簡單來說，所謂的「不一樣」，大致可歸納成以下幾點：

1.企業數位轉型是個受資本推動技術發展所驅動的「不斷再合理化」過程。

2.數位轉型對於多數企業而言，不是可有可無的經營選項，也不只是產、學、媒體炒作的產物，而是欲在市場中生存的必要改變。

3.企業的數位轉型牽涉到整個組織從對市場的假設，到組織內各階層、各功能別的各個環節。

4.就算隸屬於傳統定義的同一產業，不同企業因為既有資源與條件限制的差異，在如何「轉」這件事上可能就需要有截然不同的走法。

5.企業數位轉型為的不是短期利潤提升，而是長期的生存與成長。

6.企業數位轉型沒有可以涵蓋各業的「完整」理論架構，也不會有「導入即可使用」的「套裝解」（turnkey solution）。此外，若干經營者近幾十年已習慣引用的思考模式與概念架構，漸漸失去其攸關性。

7.過去管理界的轉型風潮中被奉為標竿者，常是在各領域經營根深蒂固、枝繁葉茂的大型企業。但當下談數位轉型，在各領域常被提出來當作師法對象者，卻常是一群數位原生企業。而就借鏡一事來說更為棘手的，是這些數位原生企業經營賴以發跡的純數位發展條件，又與多數實體原生企業在數位轉型過程中，所需應對的各種虛實整合挑戰狀況，大為不同。

8.數位轉型一方面要求企業放棄過往經營的若干經驗累積，另一方面則又是個無法一蹴而就的累積過程。有意義的數位轉型，建基於數據與創意／想像力這兩項互為因果的關鍵能耐長期累積。

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作者：黃俊堯

出版社：商業周刊

出版日期：2019/08/22

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