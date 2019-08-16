名家觀點／兩岸關係與台灣觀光

2019-08-16 01:30 經濟日報 林祖嘉



中國大陸官方在7月底宣布，禁止47個主要城市陸客來台自由行，8月1日開始停發簽證，9月起就會衝擊台灣觀光人數。

依去年陸客來台自由行人數達到107萬來算，觀光局預估台灣將因此損失約180億的觀光收入，約占台灣GDP的0.1%。不過，如果再考慮到支出的乘數效果，實際的影響應該會再增加二至三倍，這對於台灣今年面臨保2的經濟成長率而言，恐是雪上加霜。

在大陸宣布禁止陸客來台自由行後，山東航空立即宣布停飛兩條航線，包括青島到高雄和濟南到花蓮的航線。

事實上，現在我們已經看到兩岸航線中有很多併班或共用航號的情況，未來如果陸客來台自由行人數大減的話，我們覺得可能會有更多的兩岸航空公司採取減班、併班，甚至中止航線的做法，這對於台灣的航空業和旅行業都將造成打擊。

為了彌補陸客不能自由行來台，交通部宣布將研議開放第三地陸客轉來台灣得以免簽的方式入台。我們認為此一政策影響甚大，交通部應該再審慎評估其經濟效益，及其可能造成嚴重的國安問題。

一方面，過去大陸經過第三地再轉到台灣來旅行的人數有限，因為大陸對於人民出國旅遊是有很嚴格的規定。如果沒有拿到來台觀光的許可，而逕自轉來台灣旅行的人，回到大陸萬一被發現的話，其受到的處分可能不輕，因此我們認為會轉機來台旅遊的陸客人數應該很有限。

另一方面，若真有陸方情治人員想來，他們可以直接透過第三地轉來台灣免簽入境，那才會真正造成嚴重的國安問題。也就是說，開放第三地陸客轉來台灣免簽入境的政策效果有限，但是造成的國安問題卻很嚴重，因此我們建議政府應該要再仔細考慮是否真的要開放。

再提當年服貿協議在立法院討論時，曾因是否開放陸人來台工作而在國內產生爭議，大家或許還記得，當時有一位大陸觀光客在網路上PO出其在中華電信機房拍照的照片，結果引起軒然大波，光是這樣大家就憂心有國安危機，沒想到現在政府卻反而輕易地要開放陸客免簽來台。

過去三年多來，兩岸關係急凍，先是大陸的「已讀不回」，導致兩岸溝通管道完全中斷，然後是軍機繞台，台灣不能參加WHA和ICAO，甚至掉了五個邦交國等。最後是，大陸來台人數大幅減少，由2015年最高峰時的419萬人，到去年只剩下269萬人。

在大陸對台灣國際空間打壓的同時，政府不但無法與大陸有任何溝通，甚至採取愈來愈限縮的兩岸政策。尤其是最近通過的國安五法，嚴格限制台灣人民赴大陸交流，包括退職將領與政務官不得參與大陸政治相關活動等。而即將修法的所謂「中共代理人」法的內容更是嚴格。

除了這些法律上的嚴格限制外，其實執政黨已經在各方面限縮兩岸間各種交流。

比方說，有些財團法人順應政府要求，開始限制其成員赴陸必須先報備，甚至連純民間的機構在進行兩岸交流時，事先也被關切。在兩岸關係愈走愈遠，甚至完全沒交流下，彼此更不了解，兩岸政府在各方面誤判的機率大增，不小心就會造成擦槍走火的情況，結果恐非大家樂見。

(作者是政大經濟系教授)