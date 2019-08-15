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生活市集成立公益專區，幫助弱勢團體

2019-08-15 22:53經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

創業家兄弟今年全面提升並擴大公益服務，旗下電商平台生活市集「公益專區」正式上線，與超過10家公益機構合作，目前已導入近50項商品，包含零食甜品、食品禮盒及日常用品等常態性品項，全年無休協助公益機構銷售商品，所得金額全數支持公益機構。根據生活市集觀察，消費者選購公益商品以食品為主，零食甜點、食品、沖泡飲品為熱銷三大品類。

另外站內數據顯示，今年中秋禮盒買氣提前在中秋節前一個月就已湧現，近一周詢問度較前周激增4.7倍，經典糕餅及特色禮盒分別為消費者自行享用及贈禮的首選；而消費者下單商品寄至公益機構的「送愛」方案也越來越受到歡迎，今年迄今品項數較去年增250%，提供消費者更多元的展現愛心方式。

根據衛福部最新統計資料指出，至108年第1季止，全台被通報低收入戶人數約為30萬人。創業家兄弟董事長郭書齊表示，成立「公益專區」，以多樣化的常態性商品，持續性地提供銷售平台，不收取上架費、成交不抽成，包含匯款費用等都由公司吸收，所得金額全數支持公益機構，希望拋磚引玉，吸引更多良善力量挹注助力，讓社會擁有更多善的正面能量。

創業家兄弟定調2018年為「公益元年」，邀約公益機構在年節、母親節、中秋節等消費大檔期上架公益商品，至2018年為止，共合作愛心碼單位超過580家、捐出超過31萬張電子發票、上架22品公益商品、幫助7大社福團體、協助公益商品銷售超過172萬，而今年又吸引更多公益機構夥伴加入，迄今已與喜憨兒基金會、唐氏症基金會、兒福聯盟、勵馨基金會、人安基金會、康復之友協會、育成福利基金會、伊甸基金會、黎明教養院等合作，且仍持續增加中。

創業家兄弟中秋節零食

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