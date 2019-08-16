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創新思維／公益設計 打情感牌

2019-08-16 02:36經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）

在今天的專欄，想要探討公益組織的溝通設計，以視覺方式傳達訊息。相較於製造業，運用適當的溝通策略引起大眾的注意、透過正確的美學設計與情感標誌，強調組織與議題的相關性、獲得支持者或發起募款活動，對公益組織而言至關重要。

德國thjnk公司製作的電影，深刻傳遞「每個人都是一樣的」訊息。紅點／提供
德國thjnk公司製作的電影，深刻傳遞「每個人都是一樣的」訊息。紅點／提供
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「生命的聲音」海報設計，表達呼喊求救的動物意象。 紅點／提供
「生命的聲音」海報設計，表達呼喊求救的動物意象。 紅點／提供
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其中一個特別成功的範例，出自瑞士公益組織Pro Infirms，該組織致力於確保身心障礙者免於弱勢狀態，並且能主動參與社交生活。在Pro Infirms最近獲得最高榮譽紅點至尊獎（Red Dot: Grand Prix）的「人皆平等，無一例外」公眾活動中，操刀的德國thjnk公司製作一支線上電影，打破非政府組織慣用的宣傳手法，不強調困境，反其道而行在這部線上電影中，拍攝13名不同身心障礙者的故事：日常生活中的各種挑戰都難不倒他們，包括處理無法投幣的停車場繳費機、在回家的路上裝滿生活雜貨的紙袋突然破裂、在派對上與人撞衫…電影情節幽默與慈善兼具，所要傳遞的訊息是，每個人都是一樣的、我們每天在生活中面臨的挑戰並無二致。劇情搭配貝勒方提演唱輕快有力的歌曲「跳躍轉身」，活力十足。

thjnk善於引發正面情感，德國女權主義組織Terre des Femmes則以震驚和不安的情緒出發。該組織致力於支持遭受女性陰部切除手術殘害的婦女及少女。在國際「生殖器自主日」的海報中，將緊閉的雙眼比擬為受殘害的器官，圖片彷若眼睛已經遭到縫合。

這些影像搭配「睜開雙眼」的標語，僅提供少量關於影片中婦女及當天活動的資訊。用力緊閉的雙眼，看起來就像已經遭侵害的女性生殖器官，觀者初凝視海報時會感到震驚與不安，直到他們發現這是雙眼緊閉的圖片。搭配內容豐富的線上活動，成功引起廣泛大眾對這項議題的關注，吸引許多支持者與捐款者。

我們也收到許多台灣團隊提交的設計案，不少作品出自年輕設計師之手，他們提出重要迫切的問題。以台中市亞洲大學視覺傳達設計系三年級學生陳俞如設計的「生命的聲音」（The voice of life）海報為例，想引起對動物權益的關注。這幾款海報使用醒目的紅色作為背景，其上配置「Save Me」、「Free Me」字樣，以手繪筆刷質感方式呈現字體，傳達強烈訴求。海報獨特之處在於：呼喊求救的動物意象插畫，被轉化成英文字母的字形，以精巧的手法，揉合意象與訊息，抓住觀者目光。

上述三個設計案，皆說明設計有助於重要社會議題的關注與反思、引發具持續性的關注喚起觀者對議題的正面或負面情緒，凝視、思考，甚至能做出改變。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）

紅點設計獎電影德國

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