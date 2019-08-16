智慧經營／陳正芳精品化行銷 鞏固優勢

2019-08-16 02:34 經濟日報 張瀞文



路博邁投信總經理陳正芳表示，針對台灣投資人需求，運用國外資源，推出利基產品，追求為投資人財富增值與保值的目標。 路博邁投信/提供 分享 facebook 台灣的基金業者大者恆大，境外基金業者尤其明顯，前十大的市占率超過七成。中小型業者如何能殺出生路、在競爭激烈的市場擁有一席之地？如何激勵同事打造企業文化？路博邁投信總經理陳正芳的答案是「精品化」，發現利基與鞏固優勢最重要。

推出利基產品

也就是說，不跟隨同業之後發行產品，而是針對台灣投資人的需求，充分運用國外的資源，推出利基產品，達到為台灣投資人財富增值與保值的目標。以境外基金業者所管理的資產規模排名來看，目前路博邁排第13名，但第十名之後規模相當接近，預期仍將持續洗牌。

路博邁投信雖然在2017年才成立，但路博邁集團成立於1939年，今年剛好滿80年，是一家100%員工控股的投資公司。

陳正芳說，這樣的公司強調團隊合作與夥伴關係，也很有大家庭的精神。公司重視員工的職涯規畫與教育訓練，會提供各式各樣的補助，讓員工能朝多功能的工作發展。

陳正芳表示，路博邁很鼓勵創新精神，希望能開創別人沒有走過的路，並且把事情做到最好，就像精品一樣，追求高品質。因此，並沒有打算一直發行新基金以量取勝，而是有效運用各種資源，打造小而美的精實基金公司。

陳正芳在金融業的資歷超過20年，在路博邁之前，在貝萊德投信擔任執行副總經理長達五年。從超大型基金公司到中型基金公司，他很快就調整好定位，推出多檔有特色的基金。

善用國際資源

以6月才剛募集的路博邁5G股票基金來說，就是全台第一檔5G股票基金，希望能為投資人搶得先機。陳正芳指出，早於2017年底，路博邁集團便設立5G投資策略，目前路博邁集團在全球管理與擔任5G策略投資顧問的資產已逾新台幣700億元。

路博邁5G股票基金既符合國內投資人追求5G商機的需求，又能善用路博邁集團的國際資源，基金的顧問團隊在半導體、軟硬體、電信與網路等產業的投資研究經驗平均超過18年。

打造長線商機

有趣的是，路博邁5G股票基金雖然是股票型基金，但超過一半的國內投資人選擇的是Ｎ級別。Ｎ級別就是後收級別，持有基金達三年即可免手續費，通常為了鼓勵投資人長期持有債券型基金。這也顯示，愈來愈多的投資人願意長線參與5G商機，而不是短線進出。

另外，路博邁收益成長多重資產基金去年底推出，是台灣首檔採取賣出賣權（PutWrite）策略的基金，賣出S&P 500股票指數選擇權賣權，參與股市成長機會，好處在於並不需要持有現貨股票，就可以參與美股行情。

路博邁AR台灣股票基金於2017年底問世，則是首檔有月配息選項的台股基金。