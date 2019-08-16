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電商趨勢／內容行銷 四招吸住眼球

2019-08-16 02:36經濟日報 謝銘元

許多企業紛紛投入內容行銷來吸引客戶，卻總覺得這是一件非常吃力不討好的事情，因為每一篇文章從找主題、撰寫到圖片搭配，產出的背後是多位員工耗費數小時所完成，但讀者可能花個一分鐘就讀完了。

但我的經驗是，持續與深耕內容行銷，可以帶給企業的四個效益：

一、推廣觀念：企業若發展內容行銷，第一個優勢是能成功實踐自己想要傳達的理念。如同「iFit愛瘦身」所推廣的瘦身觀念，雖然這也不是全新議題，但過去大家認知沒有那麼強烈，對瘦身有不正確的迷思（如瘦身時不該吃澱粉、運動完不能吃東西等等），然而透過內容行銷，便可以去推廣正確的觀念給群眾，同時也把企業核心理念告訴客戶，讓他們知道你真正想要倡導的生活型態為何。

二、創造差異：藉由每天發布豐富的圖文內容，客戶慢慢會發覺，這間企業並不是單純只想賣東西，而是會分享一些我想知道、我所關心的內容。如此一來，你與其他單純只賣商品的企業，就會在客戶心中拉開差異。

三、提升轉換：做內容行銷就是在經營品牌，透過長期認真經營，企業還能建立客戶心中的信任感。每一篇貼文想傳達的觀念都會被客戶看在眼裡，一旦客戶感受到用心，覺得這間企業可以信任，又能提供自己在意的內容，自然而然就會想下單購買，整體企業的轉換率便能隨之提高。

四、保護品牌：回歸到企業本身，透過內容行銷把社群經營好，其實也是構築一道護城河。主動效益當然是帶來訂單、避免純粹削價競爭等等；被動效益則是在品牌被攻擊或是不小心出錯時，之前的正面形象能夠補血，幫助快速重建起客戶對品牌的好感度。

至於怎樣做內容行銷？像我會要求同仁完成一篇內容後，問問自己：在社群上看到這篇文章會不會想要多看幾眼？會想要分享嗎？有沒有激起自己的好奇心？如果答案肯定，這篇內容才算合格。

總之，想成功發展內容行銷，內容一定要連自己都想了解、想分享，也建議大家可以多去看看現在的社群上哪些內容會讓你主動想多看幾眼，才能掌握消費者的「在意點」，然後逐漸精準掌握內容行銷的要點！

（作者是iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）

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