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新創企業／跨國發展…緊抓在地口味

2019-08-16 02:37經濟日報 柯俊傑

一年半前，我在東京跟當地投資人參加一場新創企業募資合作說明會。有一家令我印象深刻的新創企業，提出了美食、美景、美容的「三美」事業計畫。

過了一個多月，就看到這家企業獲得某天使投資機構數億資金的消息，只是事業內容說明只提到「三美」中的「美食」。

之後約莫半年，他們又發布在新的A輪募資中，再度順利得到10億日幣發展資金的報導。

新創企業在業務快速擴張前，大筆風險資金投入本來是司空見慣，但在進一步了解該公司的業務內容，竟然已經轉為「線上支付」與「媒體」事業，當初一開始登錄的三美事業計畫，早已被剔除。

這家新創企業因策略性投資而轉型的事情，對於想要前往國際市場發展、希望在先進國家市場發光發熱的台灣新創企業來說，正好說明「發展國際市場要有當地化能力」的概念。

畢竟，站在更高位置的策略性投資人，在預見新創企業未來的發展路徑，非常可能有出乎創業團隊的想像。

前陣子，被國內媒體廣為報導的台灣珍珠奶茶在日本廣泛受到歡迎，排隊數小時只為了買到一杯珍奶。看受此一追捧消息，一般人會誤以為台灣珍奶是日本人非常喜歡喝的異國風味飲料。

事實上，台灣珍奶十幾年前就已傳到日本，只是始終沒有太多人青睞。而且，因存在著對材料安全的信任，以及喝飲料的習慣不同等問題，一些早期投入日本市場的台灣珍奶業者都是鎩羽而歸。

不過，如何解釋現今日本人可以為了買到一杯珍奶而願意排隊？除了要從日本311大地震與台灣相關的新聞容易成為話題之外，我認為，日本的餐飲集團業者懂得抓住商機，積極介入台灣珍奶事業的運營，是這次台灣珍奶在日本大爆發的關鍵。

喝過數家在日本受歡迎的台灣珍奶的經驗，我發覺這些真正了解日本消費者，又掌握通路的日本餐飲集團企業，不但在材料做了適度調整，風味上也更符合飲食清淡的當地消費習慣。再加上多家品牌的接力開店，開枝散葉形成消費風潮，台灣珍奶成功落實了當地化。

作為產品與服務技術提供者的台灣新創企業，若想要發展國際市場，尤其是到具有保守性格的日本，這次台灣珍奶當地化的過程非常值得借鏡。因為，僅僅憑藉著台灣市場的經驗，並不足以成就跨國的發展。「當地化」的本事，是每個新創企業前往國外發展的基本條件。

（作者是創創興業公司創辦人）

餐飲募資天使投資

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