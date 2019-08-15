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等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

雅茗拚海外市場 聘韓定國為戰略部總策略長

2019-08-15 20:09經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

雅茗-KY（2926）為提升海外市場發展戰鬥力，新聘韓定國為海外戰略總部策略長。雅茗表示，韓定國在連鎖餐飲業經驗豐富且戰功彪炳，有「連鎖速食業教父」之稱，加上同樣在本月升任總經理的張妙苓，未來可望加速雅茗在海外的拓點布局。

韓定國是麥當勞進軍台灣的先鋒，曾任百勝國際餐飲集團大中華區營運執行官、後勤執行官，台灣漢堡王總經理，更帶領肯德基站穩大陸市場連鎖速食業龍頭地位。

雅茗新任總經理張妙苓曾在麥當勞任職20多年，協助麥當勞成功發展如歡樂送、McCafe等多項品牌創新業務，獲麥當勞全球總裁獎殊榮，三年前被雅茗前總裁延攬入職，擔任集團營運長，協助雅茗成功改造營運組織與資訊軟硬體系統建置，營運績效提升已逐漸反映在今年的營運上。

雅茗第2季財報，單季稅後純益約2,670萬元，年增率約13.1%，每股稅後純益（EPS）為0.79元，上半年稅後純益約071億元，年增23%，EPS達2.1元，獲利已藉近去年全年七成。

雅茗旗下主力品牌「快樂檸檬」今年上半年與阿里巴巴旗下｢口碑｣攜手全球首開機器人智慧門店，並與「大白兔奶糖」、廈門知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」展開強強聯手策略結盟，品牌國際知名度大幅攀升。

通路方面，全球展店效率高速成長，上半年「快樂檸檬」新開店數達159家，創歷年來同期開店新高紀錄，推升加盟金、權利金及原物料銷售收入增長，帶動上半年營收攀同期高峰，強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

「快樂檸檬」致力深耕海外市場，上半年在美國舊金山、波士頓、西雅圖、賭城以及加拿大溫尼伯共開出七店，其中，舊金山展店速率最快，成長動能最強勁，截至6月已有24家店，預計年底可達30家。

中東市場的杜拜、大東亞市場的日本沖繩、印尼雅加達以及歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」也陸續開出新店，全球瘋珍奶熱潮，使得海外門店銷售屢創佳績，門店單日銷售破千杯，單店營收達大陸單店3倍以上，「快樂檸檬」海外拓展版圖大躍進，將加速推升集團下半年營收。

雅茗快樂檸檬麥當勞

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