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等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

烏龍茶拚外交！ 我農產首航莫斯科

2019-08-15 20:24台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

農委會攜手多家廠商代表，將首度賣農產品到俄羅斯。（photo by祝潤霖／台灣醒...
農委會攜手多家廠商代表，將首度賣農產品到俄羅斯。（photo by祝潤霖／台灣醒報）
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農委會北向政策首度將啟航賣農產給俄羅斯，本月21、22日將與多家農產廠商赴莫斯科舉辦推廣會與媒合會。計劃精選芒果、高麗菜等蔬果與烏龍茶赴會，要讓北國民眾品嚐南方的好風味。

經濟大國市場可觀

俄羅斯是全球面積最大的國家，人口多達1.5億人，礙於其獨特環境氣候條件，農產食品相當程度仰賴進口。2018年水果進口額50.8億美元。因經濟好轉帶動收入增加，農委會特地瞄準俄國市場對熱帶水果等需求，組織我國水產、蔬果、食品、茶葉、花卉等潛力產品，建構首次外銷通關實績，並期許加速未來貿易洽談。

俄羅斯人愛烏龍茶

記者會由農委會陳添壽副主委、洪忠修國際處長開場。陳主委表示，台灣的烏龍茶很受俄羅斯歡迎，好評價促成本次出口契機。廠商代表將豐美農產陳列於會場，有台華的凱特芒果（愛文產季已過）、谷芳的有機碧螺春、加霖古邁茶園、花壇鄉農會的茉莉花（蜜茶）、雲林十八甲合作社的高麗菜（配櫻花蝦美味）跟苦瓜、花卉輸出同業公會的蝴蝶蘭，還有蔬果輸出同業公會、圓山大飯店（許耀光主廚）等，美不勝收。

據悉，此次農產出航為單向，由台灣賣出好評產品到俄羅斯，至於俄羅斯是否進口產品來台，則有待後續的外交貿易接洽。與會單位包括外交部司長楊心怡、經濟部國貿局組長張淑逸、對外貿易發展協會副處長顏銘嬅。

【更多精采內容，詳見

俄羅斯農委會

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