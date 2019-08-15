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MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

MUJI無印良品今（15）日宣布第八次調降商品價格，本次約有超過300項商品將自明（16）日實施新價格，平均降幅約11%。

其中，降幅最大品項為PP兩段式鉛筆盒，原價從110元調整為69元，降幅達37%。至於，降價金額最多的商品為木製沙拉碗，從原價1790元調整為1399元，降價金額達391元。

MUJI無印良品商品部部長吳瑜芬指出，這次降價的商品包含每日換穿的內衣與襪子、居家用品、保養香氛品與文具等。

吳瑜芬進一步指出，這次也是自2015年來，MUJI無印良品針對商品所進行的第八次降價，主要是透過集中產地與工廠，效率化管理以節省不必要的浪費，以提前預約採購原物料，令生產者與工廠能提前作業，降低成本，並提升物流效率，以節省交通運輸的消耗等三大施策得以實施新價格。

此外，在今年上半年未有任何一家新展店的情況下，MUJI無印良品上半年業績仍有約一成的成長。吳瑜芬表示，除了巨蛋門市擴大營業面積外，品牌也用心經營會員，其中MUJI passport會員成長約一倍，而與Line的合作會員數也突破30萬人次。

同時，在今日的2019年秋冬新品展示會上，MUJI無印良品也公布上半年熱銷商品。

服飾類別前三名：法國亞麻褲、有機棉節紗T恤、縱橫彈性綾織褲

配件類別前三名：撥水加工有機棉舒適休閒鞋、四輪硬殼止滑拉桿箱、棉混蠶絲有杯內衣

居家用品前三名：空氣循環風扇、懶骨頭沙發、SUS不鏽鋼層架

美妝與文具類前三名：超音波芬香噴霧器、敏感肌化妝水、滑順按壓再生膠墨筆。

日用品銷售前三名：原色化妝棉、泡立網浴球、棉花棒

食品銷售前三名：即食迷你拉麵、懷舊棉花糖、白巧克力草莓

MUJI無印良品自明（16）日起實施新價格，其中降幅最大品項為PP兩段式鉛筆盒，...
MUJI無印良品自明（16）日起實施新價格，其中降幅最大品項為PP兩段式鉛筆盒，原價從110元調整為69元，降幅達37%。圖／MUJI提供
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