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TOYOTA HILUX今年度銷售目標500台 已銷售一空

2019-08-15 14:33經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內今年經濟受到際因素影響而蒙塵，不過，可以看到消費端的變化，還是呈現很兩極，利基型產品銷售依舊買高人氣，全球中型皮卡銷售冠軍TOYOTA HILUX，上市兩周500台進口配額完銷，想買這款車消費者還要等配額，出現先訂先有機會拿車的搶訂情況。

2017年交通部鬆綁後座禁令後，皮卡車款銷售數字不斷拉升，國人愈來喜歡露營休閒活動，全球中型皮卡銷售冠軍TOYOTA HILUX就很適合喜歡戶外休閒運動的民眾，憑藉其硬派剽悍外觀、超強越野性能、以及同級唯一標配Toyota Safety Sense與PVM 360度環景影像輔助系統等完善安全配備，不僅引起媒體朋友的高度關注，也在皮卡車迷圈掀起一股熱潮，上市僅短短兩週時間，2019下半年的500台配額已全數銷售一空

TOYOTA HILUX這次銷售有許多特別之處，跟其他車款銷售不同，有許多越野車隊的車迷同好們紛紛揪團買HILUX車款，最大一筆就訂10台車；今年代理商和泰車拿到的配額已經賣完，尋問此車款的消費者還是很多，和泰車目前正在爭取農曆新年前交車，預先訂車才有機會在農曆新年前拿到愛車。

國內汽車專家指出，國內旅遊風潮方興未艾，尤其，亞洲車神陳和皇也在電視節目中提到買HILUX，引起網路社團上的討論熱潮；再加上TOYOTA 推出HILUX皮卡車款136萬元的價格，這個價格在國內消費者接受度高，所以上市後2周就銷售一空。

國內旅遊風潮方興未艾，TOYOTA 的HILUX今年度的銷售目標500台已經銷售...
國內旅遊風潮方興未艾，TOYOTA 的HILUX今年度的銷售目標500台已經銷售一空。 報系資料照
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