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租屋族有福了 新北租金補貼9月2~27日受理

2019-08-15 12:47經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市城鄉發展局今（15）日宣布，新北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼將於9月2~27日受理申請，單身青年最高補貼每月租金3,200元，婚育家庭最高補貼每月租金4,000元，最長補貼一年。

新北市城鄉發展局並表示，往年7至8月間辦理的「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼，基於政府資源有限，單身未滿40歲者未納入補貼對象。

為協助單身青年租屋並鼓勵婚育，此次針對一定所得以下，且無自有住宅之單身青年及婚育家庭，提供租金補貼，希能協助減輕租屋負擔。

新北城鄉局說明，本次推出的單身婚育租金補貼應向租賃住宅所在地之直轄市、縣（市）主管機關申請，申請人須符合下列家庭組成之一，包括一、20歲以上至40歲以下之單身青年。二、新婚兩年內的家庭。三、育有未成年子女家庭。

另外，新北市政府強調，在新北市財產所得的限制部份，平均每人每月所得須低於36,665元，且家庭成員均無自有住宅。

至於申請方式，新北市政府表示，有租屋需求民眾可採線上申請或至新北市政府一樓西側城鄉發展局住宅發展科臨櫃辦理。或是可於受理期間至新北市政府城鄉局網站下載申請書，或在內政部營建署網站首頁右側→「重要政策」→「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書，填寫後併同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號1樓城鄉發展局住宅發展科收」。

城鄉發展局提醒，在檢附資料部分，租賃契約內應記載出租人姓名、出租人國民身分證統一編號、承租人姓名、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料，請民眾申請前務必檢視自身租賃契約書內容並詳實填寫。

新北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼將於9月2日至9月27日受理申請，單身青年最高補...
新北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼將於9月2日至9月27日受理申請，單身青年最高補貼每月租金3,200元，婚育家庭最高補貼每月租金4,000元，最長補貼一年。圖／新北市政府提供
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新北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼將於9月2日至9月27日受理申請，單身青年最高補...
新北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼將於9月2日至9月27日受理申請，單身青年最高補貼每月租金3,200元，婚育家庭最高補貼每月租金4,000元，最長補貼一年。圖／新北市政府提供
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