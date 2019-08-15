助偏鄉孩童快樂學習Fun暑假 工研院科技營受歡迎

2019-08-15 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院花東創生，讓科技向下紮根！今年邀請來自台東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉等偏鄉家庭學生共50位小朋友，參加在台東成功鎮新港長老教會所舉辦的「2019工研院兒童科技學習營」，知性開心地Fun暑假。

這次科技營以未來科技小旅行為主題，透過體驗、實做科技方式，深入淺出的介紹遙測技術與DIY海洋波浪發電小實驗，現場由工研院工程師親自帶領這群國小4年級到國中2年級的同學們近距離接觸了解創新科技，以及從科技應用培養動手做的樂趣，讓這群偏鄉地區的小朋友不止學習到最夯的科技，更擁有充滿知性與歡笑的暑假。

工研院公益委員會花東分項計畫主持人暨工研院產服中心組長謝國倫表示，工研院今年首度將舉辦十年的「兒童科技學習營」移師東部舉行。這次活動以全球關注智慧與綠色科技為課程內容，過程中用科技體驗的方式，結合本院熱心公益同仁的參與，跟著小朋友一起動手做。

以遊戲傳遞科技知識，用愛啟動小朋友的科技DNA，以樂趣啟發每位小朋友認知潛力，擴大小朋友的生活體驗，希望豐富的科技營隊內容，對他們的未來可以產生正面影響。

這次兒童科技學習營課程主要聚焦在認識遙測技術與海洋波浪發電兩項超夯科技。在遙測技術部分，工研院綠能所工程師以自身在遙測領域的專長，引導小朋友從飛行鳥瞰的角度欣賞自己生長的土地，進而透過時下最夯的無人機空照圖來認識遙測技術，以及量測的基本概念。

課程還讓小朋友體驗如何運用無人機和雷射測距儀測量遠方物體的高度，並教導小朋友如何將此技術應用在測量樹木高度，進而建立特定樹種的分布紀錄，在人員難以到達的深山，也能掌握森林的變化，讓這些來自台東的小朋友能對台灣及家鄉的環境保育更深一層的體會。

此外，工研院綠能所工程師更以自身在海洋能源技術研發的專長，教導小朋友運用日常生活中的材料，以團隊合作動腦的方式，自己動手組裝波浪發電機，並在模擬海洋的水槽中操作「波浪發電機」，實際體驗海浪動能轉換成電能的奧妙。

不少同學在課後心得表示，很開心能認識如何將海水波浪的能量應用到日常生活上，未來也會更加珍惜海洋資源。

工研院以科技研發帶動偏鄉產業發展，於2016年成立工研院東部產業服務中心Omega Zone，聚焦科技新農、智慧觀光、數位城鄉、健康永續及偏鄉教育五大領域，成為青年創業及地方創生的夢想基地。