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「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

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浩瀚華亞廠房公開標售 底價24.5億元

2019-08-15 11:55經濟日報 記者游智文╱即時報導

浩瀚數位公司桃園龜山華亞科技園區廠房，今（15）日公布公開標售，標的華亞科技園區科技三路上，土地面積約4,568坪，廠房總面積1.33萬坪，現況全數出租作為物流倉儲使用，標售底價24.5億元，開標日期為10月4日。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，工業不動產交易熱絡，今年1至7月的大型工業廠房、廠辦與工業土地交易金額合計達到441億元，其中工業廠房與工業土地的買氣比去年同期大增41%及22%，是各類工業地產中買氣增加最明顯。

進一步分析這波買氣的推手，除了美中貿易戰升溫引發的科技製造業回台擴廠熱潮外，物流倉儲所帶動的工業地產交易也達67億元，占工業不動產交易總額一成五，交易量寫下近五年新高。

黃瑞楠表示，物流系統優化視為新零售時代的決勝關鍵，實體零售業者與電商對於現代化物流倉儲的需求逐步放大，多家知名零售通路紛紛砸下重金，建置自動化物流中心。

黃瑞楠說，桃園市是台灣物流倉儲業最重要的聚集地，浩瀚華亞科技園區廠房，目前全數出租網購平台作為物流倉儲使用，承租方即是相中交通便利與建物規格佳的特點。

由於華亞科技園區是北台灣重要的高科技聚落，未來該案亦可作為科技業研發總部，並可透過華亞科技園區的回饋申請機制，將容積率由現行的140%提高至420%。

第一太平戴維斯受理華亞科技園區廠房公開標售，底價24.5億元。圖／第一大平戴維斯...
第一太平戴維斯受理華亞科技園區廠房公開標售，底價24.5億元。圖／第一大平戴維斯提供
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