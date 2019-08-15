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航太商機一飛衝天 航太暨國防工業展登場

2019-08-15 10:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣無人飛行載具展」於今（15）日起至17日在世貿一館同時登場，主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，台北航太展是臺灣唯一專業的B2B航太及國防展會，提供有志立足於國際市場的廠商展示平台。

本屆航太國防科技展，產、官、學界精銳盡出，共計160家參展商、使用800個攤位，規模再次突破上屆。

貿協表示，全球航太市場持續升溫，未來20年新機總市值將達6兆美元，台灣以精良的製造品質成為國際航空大廠的零件供應商，加以政府推動5+2產業創新計畫，國機國造釋出龐大的國防內需商機。

本屆國防館、航太公會區及太空科技產業區皆擴大展出規模，其中三軍與中科院聯手發表難得一見的戰備武器及軍事模擬系統，產業龍頭漢翔除備受矚目的高教機零件外，還將展現生產線自動化的成果，國家太空中心則會將福衛七號衛星相關的科研成果於展中呈現，其他廠商如敏鈞、亞洲航空、經緯、永亮、升揚、健訊、金扣將展示航太及國防零配件、維修、工具機、軍用電腦及扣件等產品。

近年來很夯的無人飛行載具展亦不落人後，征宇、蒼穹、智飛、雷虎等廠商將以各式商業及專業級無人機亮相。

國外參展商陣容同樣堅強，全球前10大國防產業供應商有美商Lockheed Martin、General Dynamics、BAE SYSTEMS及法商THALES四家參展，另有美商GE Aviation、L3HARRIS、日商THINKY及韓商Systron Donner等共襄盛舉。

國際買主部分，在經濟部與外貿協會駐外單位強力洽邀下，加拿大Cascade Aerospace、馬來西亞Boustead Heavy Industries、保加利亞Balkantel、美國M International及哥倫比亞Panamarican Training Center等重量級買主將來臺採購並參加一對一洽談會，透過專業媒合，拓展台灣參展商布局全球的無垠商機。

若想對展覽產品有更進一步的了解，不要錯過新產品發表會，由參展商輪番上陣介紹，快速掌握創意新品；還有專為無人飛行載具打造的試飛專區，廠商現場操作展現無人機優異性能，亦可能有親自體驗的機會。

「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣無人飛行載具展」三天展期，國內外業者現場憑名片換證入場，8月16及17日開放一般民眾免費參觀，12歲以下兒童須由家長陪同。

航太外貿協會無人機

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