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我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

新北招商12案 投資金額736億元、6,765個就業機會

2019-08-14 19:28經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中華民國全國工業總會13日召開第11屆第七次理監事聯席會議，新北市長侯友宜與會時指出，截至7月底，新北市招商進度已落實12件投資案，包含儒鴻企業、群光電子、德州儀器、世紀風電、南亞科技、德凱認證等大廠，累積736億元投資金額，創造6,765個就業機會。

新北市長侯友宜表示，新北市是台灣第一大城市，超過400萬人口和30萬家的工廠及公司為全國之冠。4月時，新北市設立招商一條龍目標，今年內將延攬十個招商合作夥伴，服務百件投資案，金額達新台幣1,000億元，並創造10,000個工作機會。

不過，新北市經發局指出，截至今（14）日，包括本地投資及台商回流投資案，新北市已列管掌握107件投資案，累計預估投資金額超過3,500億元，共預計創造逾24,000個就業機會。另外，針對美中貿易戰的台商回流潮，新北市3月成立「台商回流專案小組」，提供企業、台商投資所需的行政資源協助。

新北市指出，台商回流專案小組現已服務37家台商，預計總投資金額將會超過2,300億元，估創造10,000個工作機會，主要以電子資通訊、金屬機電和民生化工產業為主。其中，還包括經濟部投資台灣事務所轉介的和碩、復盛、凌華、連迅和兆利五家企業。

整體而言，截至7月底，新北市已經落實12件投資案，包含儒鴻企業、群光電子、德州儀器、世紀風電、南亞科技、德凱認證大廠，累積736億元投資金額，創造6,765個就業機會。

新北市經發局說，新北市府有實際控管時程的、且土地區位也已經明確的，即便部分仍在都市計畫變更程序，但仍有納入計算；新北市預計，年底前至少會有27家業者取得建照，計1,176億元投資實現，包括燿華、康舒等大廠，後續投資金額可望持續上修。

經發局並說明，目前僅是初步概估數字，有些已經有廠房、有些還在找土地廠房，部分尚未尋覓土地的業者，就沒有算進投資額。

台商南亞科

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